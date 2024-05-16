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Юридическая фирма «Ремеди» поздравляет с 75-летием генерального директора ЗАО «КСЗ»
16.05.2024

Юридическая фирма «Ремеди» поздравляет с 75-летием генерального директора ЗАО «КСЗ»

    • 16 мая 2024 года Генеральный директор ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» Николай Михайлович Вихров празднует свое 75-летие — поздравляем юбиляра!

    Юридическая фирма «Ремеди» поздравляет с 75-летием генерального директора ЗАО «КСЗ»Николай Михайлович собственным примером подтверждает: жизненная активность, сила духа, позитивный настрой и чувство юмора помогают сохранить молодость и успешно руководить крупным предприятием. Желаем крепчайшего здоровья, исполнения всех планов и надежных людей вокруг. Долгих лет и большого счастья!

    КСЗ и лично Николай Михайлович являются не только надежным подрядчиком, но и одним из старейших клиентов Юридической фирмы «Ремеди», с которым всегда приятно сотрудничать на основе взаимного уважения, открытости и профессионализма!

    Николай Михайлович Вихров окончил Ленинградский институт водного транспорта в 1971 году.

    Возглавляет ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» с 1989 года.

    Профессор, доктор технических наук.

    Президент Ассоциации судоремонтных предприятий России.

    Является автором более 50 научных публикаций.

    В 1999 году стал академиком Российской академии транспорта (РАТ), а с 2002 года является членом Президиума Северо-Западного регионального отделения академии транспорта РФ. Также является членом Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

    Николай Михайлович награжден Орденом Почета, медалями, знаком «Заслуженный работник транспорта РФ».

    Коллектив ЮФ «РЕМЕДИ» всегда готов прийти на помощь и избавить доверителей от ненужных волнений, мы бережем Ваше здоровье!

    Фото предоставлено ЮФ «РЕМЕДИ»


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