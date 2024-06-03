Коллектив ЮФ «Ремеди» поздравляет АМП Балтийского моря с 30-летием!

Датой начала деятельности первого порта в Санкт-Петербурге считается 1713 год.

31 мая 1994 года Приказом Департамента морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации № 40 на базе Ленинградского морского торгового порта создана Администрация порта Санкт-Петербург.

Почти 20 лет спустя, с 2014 года, на основании Приказа Минтранса РФ от 04.12.2013 г. № 373 в Администрацию морских портов Балтийского моря входят:

1) “Большой порт Санкт-Петербург”;

2) Выборг;

3) Высоцк;

4) Калининград;

5) Пассажирский порт Санкт-Петербург;

6) Приморск;

7) Усть-Луга.

Коллектив ООО «Юридическая фирма «Ремеди» рад поздравить Администрацию морских портов Балтийского моря с 30-м Днем Рождения!

Сотрудников Администрации всех уровней отличает высокий профессионализм и искренняя любовь к своему делу!

С Петербургской морской Администрацией всегда приятно иметь дело и смело рекомендовать доверителям в качестве наилучшего российского порта приписки их морских судов.

Желаем каждому работнику АМП Балтийского моря личного счастья и профессиональных достижений, а Администрации в целом – больше порядочных клиентов и меньше происшествий!

Юристы «Ремеди» регулярно приходят на помощь, в том числе, по этим вопросам.