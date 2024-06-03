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Коллектив ЮФ «Ремеди» поздравляет АМП Балтийского моря с 30-летием!
03.06.2024

Коллектив ЮФ «Ремеди» поздравляет АМП Балтийского моря с 30-летием!

    • Датой начала деятельности первого порта в Санкт-Петербурге считается 1713 год.

    31 мая 1994 года Приказом Департамента морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации № 40 на базе Ленинградского морского торгового порта создана Администрация порта Санкт-Петербург.

    Почти 20 лет спустя, с 2014 года, на основании Приказа Минтранса РФ от 04.12.2013 г. № 373 в Администрацию морских портов Балтийского моря входят:

    1) “Большой порт Санкт-Петербург”;

    2) Выборг;

    3) Высоцк;

    4) Калининград;

    5) Пассажирский порт Санкт-Петербург;

    6) Приморск;

    7) Усть-Луга.

    Коллектив ООО «Юридическая фирма «Ремеди» рад поздравить Администрацию морских портов Балтийского моря с 30-м Днем Рождения!

    Сотрудников Администрации всех уровней отличает высокий профессионализм и искренняя любовь к своему делу!

    С Петербургской морской Администрацией всегда приятно иметь дело и смело рекомендовать доверителям в качестве наилучшего российского порта приписки их морских судов.

    Желаем каждому работнику АМП Балтийского моря личного счастья и профессиональных достижений, а Администрации в целом – больше порядочных клиентов и меньше происшествий!

    Юристы «Ремеди» регулярно приходят на помощь, в том числе, по этим вопросам.

     


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