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Крушение танкеров в Керченском проливе: кто должен возмещать ущерб?
18.12.2024

Крушение танкеров в Керченском проливе: кто должен возмещать ущерб?

    • Ситуацию с компенсацией ущерба вследствие крушения двух танкеров в Керченском проливе и потенциальной экологической катастрофой в результате происшествия прокомментировал директор Юридической фирмы «Ремеди» Андрей Супруненко.

    Убытки должен возместить судовладелец, который является причинителем ущерба. Кроме того, исходя из того, что у судовладельца, как правило, недостаточно собственных средств для покрытия подобного рода убытков (а мы понимаем, что помимо ущерба собственно экологии должны быть возмещены расходы на проведение спасательной операции, кроме того, в случае, если в результате данной аварии / разлива топлива будет загрязнен корпус какого-либо судна или приостановлено его движение, то эти убытки также подлежат возмещению) законодатель предусмотрел обязательное страхование ответственности судовладельца за загрязнение окружающей среды, будь то разлив бункера или груза нефти.

    Таким образом, по смыслу закона солидарную ответственность должны будут нести судовладелец и его страховщик. К сожалению, имеющая место судебная практика не подтверждает данную позицию, поэтому на стадии урегулирования возникших из аварии претензий следует тщательно их формулировать.

    Вначале необходимо завершить спасательные операции. После этого потенциальные кредиторы, прежде всего ФГБУ «Морская спасательная служба» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования должны буду сформировать свои требования и заявить их причинителю вреда и его страховщикам. Если у сторон не будет разногласий, то возмещение произойдет быстро, однако в нашей практике такого никогда не было, и стороны уходили по смыслу закона солидарную ответственность должны будут нести судовладелец и его страховщик. в судебные процедуры, которые могут продлиться ввиду сложности состава год и более.

    Кроме того, уже можно констатировать, что суда не удалось спасти – остается вопрос о компенсации за удаление нефтепродуктов и спасательном вознаграждении за спасенный груз.

    Фото: ЮФ «Ремеди»

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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