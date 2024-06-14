Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Samsung Heavy Industries намерен судиться с ССК «Звезда»
14.06.2024

Samsung Heavy Industries намерен судиться с ССК «Звезда»

    • Южнокорейская судостроительная компания Samsung Heavy Industries намерена обратиться Сингапурский международный арбитражный центр с иском к судостроительному комплексу «Звезда» из-за расторжения контракта на сумму 4,2 млрд долларов, сообщает Yonhap.

    Российское предприятие, в отношении которого США ввели санкции, потребовало от корейского «коллеги» вернуть внесенные авансовые платежи в размере 800 млн долларов по подписанным в 2019 и 2020 годах контрактам на проектирование 15 СПГ-газовозов и 7 челночных танкеров, а также компенсацию за задержку.

    Как утверждает южнокорейское издание, «Звезда» расторгла контракт в одностороннем порядке.

    «Кроме того, «Звезда» отменила заказ на проектирование 17 оставшихся судов, за исключением пяти СПГ-газовозов, которые уже сданы в эксплуатацию», – пишет издание.

    Фото: СКК «Звезда»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.03.2024
    MOL подал в суд на Volkswagen
    В связи с гибелью автомобилевоза «Felicity Ace»
    MOLPorscheVolkswagenАвтомобилевоз
    0
    03.06.2024
    Может ли в России появиться теневой флот газовозов
    В рамках 14-го пакета санкций в отношении России планируется ввести запрет на перевалку российского […]
    газовозыОграниченияРоссияСанкции
    0
    29.02.2024
    Порт Антверпен-Брюгге выплатит DP World компенсацию почти 45 млн долларов
    В земельном споре
    DP WorldАнтверпенземляКомпенсация
    0
    11.06.2024
    Где и как строить отечественные газовозы
    И другие суда для Севморпути
    газовозыКадрыЛедоколыСКК "Звезда"
    0
    10.01.2024
    Nakilat заказал газовозы на 1 млрд долларов
    Катарская компания Nakilat, специализирующаяся на транспортировке сжиженного природного газа, подписала контракт с корейской верфью […]
    NakilatQatarEnergyгазовозыпортфель заказов
    0
    17.01.2024
    CMA CGM Group и Air France-KLM расторгли соглашение о сотрудничестве
    CMA CGM Group и Air France-KLM расторгли соглашение о долгосрочном стратегическом коммерческом партнерстве, подписанное […]
    CMA CGMавиакомпанияАвиаперевозкирасторжение контракта
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.06.2024 Новый контейнеровоз FESCO впервые зашел в российский порт
    14.06.2024 Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию
    14.06.2024 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 3 июня 2024 года
    14.06.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2024 в деталях
    14.06.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 24 неделя 2024
    14.06.2024 Сухогруз «Спарта IV» совершил тестовые кругорейсы на контейнерной линии Калининград – Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    29.05.2024 Госдума ратифицировала Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
    27.05.2024 Утверждены требования к организациям, которые могут дистанционно управлять безэкипажными судами
    27.05.2024 План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию транспортных коридоров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •