Samsung Heavy Industries намерен судиться с ССК «Звезда»

Южнокорейская судостроительная компания Samsung Heavy Industries намерена обратиться Сингапурский международный арбитражный центр с иском к судостроительному комплексу «Звезда» из-за расторжения контракта на сумму 4,2 млрд долларов, сообщает Yonhap.

Российское предприятие, в отношении которого США ввели санкции, потребовало от корейского «коллеги» вернуть внесенные авансовые платежи в размере 800 млн долларов по подписанным в 2019 и 2020 годах контрактам на проектирование 15 СПГ-газовозов и 7 челночных танкеров, а также компенсацию за задержку.

Как утверждает южнокорейское издание, «Звезда» расторгла контракт в одностороннем порядке.

«Кроме того, «Звезда» отменила заказ на проектирование 17 оставшихся судов, за исключением пяти СПГ-газовозов, которые уже сданы в эксплуатацию», – пишет издание.

Фото: СКК «Звезда»