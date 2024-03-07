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MOL подал в суд на Volkswagen
07.03.2024

MOL подал в суд на Volkswagen

    • Судовладелец MOL и его страховая компания Allianz подали иск в суд на немецкого автопроизводителя Volkswagen в связи с гибелью автомобилевоза «Felicity Ace» в результате пожара и последующего затопления.

    MOL и Allianz пришли к выводу, что причиной пожара стал неисправный аккумулятор на одном из электромобилей Porsche. Судно затонуло спустя две недели после того, как в грузовом отсеке началось возгорание. Это случилось в феврале 2022 года, когда автомобилевоз шел из Эмдена (Германия) в Дэвисвилл (США). Все 22 члена экипажа были спасены. Вместе с «Felicity Ace» на дно ушло 4 тыс. автомобилей – Porsche, Bentley, Lamborghini, VW и Audi. Стоимость груза оценивалась более чем в 400 млн долларов.

    В одном из отчетов Allianz отмечается, пожары и взрывы были основными причинами убытков в морском страховании с 2017 по 2021 год.

    «В отрасли до сих порт продолжаются дискуссии, есть ли необходимость в специальных автомобилевозах для транспортровки электромобилей», – говорится в отчете.

    Фото: сайт gCaptain, Marinha PT


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