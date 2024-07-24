Автомобилевоз Glovis атаковали пауки

На прошлой неделе в бельгийский порт Зебрюгге зашел автомобилевоз «Glovis Sun», на борту которого кишели пауки – в том числе пауки-волки, сообщает Bloomberg.

По данным издания, судно, доставившее 2 тыс. новых автомобилей, в том числе электрокары Tesla, прибыло из Африки.

Во время осмотра судна выяснилось, что значительная часть автомобилей «оккупирована» множеством пауков и опутана паутиной. Автомобилевоз пришлось опечатать и вызвать специально обученных людей для борьбы с несекомыми.

Спустя два дня после дезинсекции с «Glovis Sun» было выгружено несколько автомобилей, а само судно продолжило рейс.

По информации National Geographic, пауки-волки преследуют и набрасываются на своих жертв, как волки. Отсюда и их название.

«Пауки пополнили набор факторов – больших и маленьких, безвредных для человека и опасных, которые в наши дни препятствуют мировой торговле. Болезни, наводнения, пожары, ракеты, пиратство, экстремальные погодные условия, кибератаки — в последние годы цепочки поставок все это угрожает срывом цепочек поставок», – резюмирует Bloomberg.

Фото: Glovis