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Автомобилевоз Glovis атаковали пауки
24.07.2024

Автомобилевоз Glovis атаковали пауки

    • На прошлой неделе в бельгийский порт Зебрюгге зашел автомобилевоз «Glovis Sun», на борту которого кишели пауки – в том числе пауки-волки, сообщает Bloomberg.

    По данным издания, судно, доставившее 2 тыс. новых автомобилей, в том числе электрокары Tesla, прибыло из Африки.

    Во время осмотра судна выяснилось, что значительная часть автомобилей «оккупирована» множеством пауков и опутана паутиной. Автомобилевоз пришлось опечатать и вызвать специально обученных людей для борьбы с несекомыми.

    Спустя два дня после дезинсекции с «Glovis Sun» было выгружено несколько автомобилей, а само судно продолжило рейс.

    По информации National Geographic, пауки-волки преследуют и набрасываются на своих жертв, как волки. Отсюда и их название.

    «Пауки пополнили набор факторов – больших и маленьких, безвредных для человека и опасных, которые в наши дни препятствуют мировой торговле. Болезни, наводнения, пожары, ракеты, пиратство, экстремальные погодные условия, кибератаки — в последние годы цепочки поставок все это угрожает срывом цепочек поставок», – резюмирует Bloomberg.

    Фото: Glovis


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