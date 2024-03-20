Очередная гуманитарная партия удобрений от «Уралхима» в Африку

Гуманитарная партия удобрений группы «Уралхим» объемом 23 тыс. тонн доставлена и передана Зимбабве.

Как сообщает «Уралхим», поставка хлористого калия и сложных удобрений была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике.

Оттуда гуманитарный груз был доставлен в Зимбабве наземным транспортом.

Прибывшая партия — одна из пяти благотворительных поставок Группы, отправленных в страны Африки с целью поддержать производительность и устойчивость сельского хозяйства и нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

Отмечается, что с конца 2022 года «Уралхим» направил в Африку на безвозмездной основе более 134 тыс. тонн удобрений. Более 111 тыс. тонн из этого объема были отправлены из Евросоюза в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве при содействии Всемирной продовольственной программы ООН.

Группа «Уралхим» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений, подчеркнули в компании.

Фото: Группа «Уралхим»