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Очередная гуманитарная партия удобрений от «Уралхима» в Африку
20.03.2024

Очередная гуманитарная партия удобрений от «Уралхима» в Африку

    • Гуманитарная партия удобрений группы «Уралхим» объемом 23 тыс. тонн доставлена и передана Зимбабве.

    Как сообщает «Уралхим», поставка хлористого калия и сложных удобрений была реализована при содействии Всемирной продовольственной программы ООН, которая зафрахтовала судно для перевозки удобрений из Европы до порта Бейра в Мозамбике.

    Оттуда гуманитарный груз был доставлен в Зимбабве наземным транспортом.

    Прибывшая партия — одна из пяти благотворительных поставок Группы, отправленных в страны Африки с целью поддержать производительность и устойчивость сельского хозяйства и нивелировать последствия беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

    Отмечается, что с конца 2022 года «Уралхим» направил в Африку на безвозмездной основе более 134 тыс. тонн удобрений. Более 111 тыс. тонн из этого объема были отправлены из Евросоюза в Малави, Кению, Нигерию и Зимбабве при содействии Всемирной продовольственной программы ООН.

    Группа «Уралхим» намерена безвозмездно передать развивающимся странам порядка 300 тыс. тонн минеральных удобрений, подчеркнули в компании.

    Фото: Группа «Уралхим»


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