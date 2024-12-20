Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2024
20.12.2024

Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2024

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2024 года выросли на 17,5%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 32,8 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 24 млн тонн (+25,4%), Юга — 3,7 млн тонн (+8,9%), Дальнего Востока — 145,6 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Всего с января по ноябрь 2024 года на сети железных дорог было погружено 61,7 млн тонн удобрений – на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (16,7 млн тонн, рост на 21%), Мурманской области (13,6 млн тонн, +4,5%) и Новгородской области (4,8 млн тонн, +7,7%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2024
    На 13 неделе года в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на повышение ставок фрахта. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    06.09.2024
    Товарооборот Россия – Казахстан в первом полугодии 2024 года
    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот […]
    Только для подписчиков
    2024КазахстанТоварооборот
    0
    20.05.2024
    Товарооборот Россия – Германия в январе-феврале 2024
    По итогам января-февраля 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 487,3 тыс. тонн, […]
    Только для подписчиков
    2024ГерманияТоварооборот
    0
    15.11.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 46 неделя 2024
    Цены начали снижаться
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    12.09.2024
    Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2024
    На 37 неделе года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились. […]
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    04.03.2024
    Грузы РЖД, 2 месяца 2024: погрузка на сети снизилась на 2,9%
    Погрузка на сети РЖД по итогам 2 месяцев 2024 года составила 190,7 млн тонн. […]
    2024ПогрузкаРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.12.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 51 неделя 2024
    20.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 вырос на 33,9%
    19.12.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в ноябре 2024 в деталях
    18.12.2024 FESCO открыла дочернюю компанию во Вьетнаме
    18.12.2024 Сервис FREIGHTMarket обновлен
    18.12.2024 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2024 вырос на 31%
    Госрегулирование Показать всё
    19.12.2024 Назначен начальник Владивостокской таможни
    18.12.2024 Назначен начальник Сахалинской таможни
    16.12.2024 Законопроект о международных ТОР будет доработан до конца года
    12.12.2024 Снижены экспортные пошлины на минеральные удобрения
    10.12.2024 «Ростеху» передано 25,5% акций «Астраханского порта»
    10.12.2024 Россия и Азербайджан обсуждают меры по предотвращению обмеления Каспийского моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •