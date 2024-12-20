Экспортные перевозки удобрений по жд, 11 месяцев 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 11 месяцев 2024 года выросли на 17,5%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 32,8 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 24 млн тонн (+25,4%), Юга — 3,7 млн тонн (+8,9%), Дальнего Востока — 145,6 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Всего с января по ноябрь 2024 года на сети железных дорог было погружено 61,7 млн тонн удобрений – на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (16,7 млн тонн, рост на 21%), Мурманской области (13,6 млн тонн, +4,5%) и Новгородской области (4,8 млн тонн, +7,7%).

Фото: РЖД