«Теневой» флот все больше уходит под флаги африканских стран

Морской регистр центральноафриканского государства Габон вошел в топ-30 мировых морских регистров судоходства. Ожидается, что в этом году дедвейт флота под флагом этой страны вырастет на 122% до 6,9 млн тонн, из которых 6,3 млн тонн будет приходиться на танкеры, сообщает Splash со ссылкой на данные Clarksons Research. Еще зимой 2022 года дедвейт судов под флагом Габона состоял всего всего 0,8 млн тонн.

«Признаков замедления роста количества судов под флагами африканских стран, которые принимают в свои регистры так называемый теневой флот, нет», – пишет издание.

Так, дедвейт флота под флагом другого африканского государства – Коморских островов – увеличился в этом году более чем в два раза – до 2,8 млн тонн.

Дедвейт флота под флагом Гвинеи-Бисау в этом году вырос на 504% до 1,2 млн тонн.

По данным Clarksons, флот под флагом Королевства Эсватини (ранее эта страна, не имеющая выхода к морю, называлась Свазиленд) в настоящее время состоит из 23 судов суммарным дедвейтом 0,7 млн тонн.

Фото: Splash