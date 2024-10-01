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Панама будет «снимать» свой флаг с судов, уклоняющихся от санкций
01.10.2024

Панама будет «снимать» свой флаг с судов, уклоняющихся от санкций

    • Морская администрация Панамы (PMA) будет отзывать регистрацию под своим флагом у любого судна, уличенного в незаконной деятельности или в смене на флаг Панамы с целью уклонения от санкций, сообщает Splash. Такое разъяснение PMA дала в ответ на включение семи судов под панамским флагом в список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

    PMA выпустило циркуляр, который устанавливает предварительные условия для регистрации под флагом Панамы и позволяет «должную осмотрительность в отношении судна, владельца или оператора».

    Кроме того, Панама подписала Соглашение о совместном использовании регистрационной информации (RISC), чтобы предотвратить переход судна из одного регистра в другой с целью совершения незаконной деятельности или уклонения от введенных санкций.

    Главное управление торгового флота PMA изучает дополнительные меры, которые позволят оперативно «снимать» свой флаг с судна в случае, если доказана его связь с деятельностью, противоречащей национальным интересам, международным документам или судоходной отрасли в целом.

    Фото: PMA


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