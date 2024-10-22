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Панама начинает аннулировать регистрацию судов под санкциями
22.10.2024

Панама начинает аннулировать регистрацию судов под санкциями

    • Президент Панамы Хосе Рауль Мулино издал указ, согласно которому из судового реестра Панамы будут исключены все суда, находящиеся под санкциями, сообщает Splash

    Как заявили в Морской администрации Панамы (PMA), теперь у ведомства есть правовой механизм, позволяющий немедленно отзывать регистрацию под своим флагом у любого судна, которое включено в санкционные списки, такие как списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, Совета Безопасности ООН, Евросоюза и Великобритании. Также будут аннулированы любые другие документы, необходимые для плавания.

    Организациям в Панаме запрещено предоставлять сертификационные услуги таким судам.

    Как заявили в PMA, отзывать регистрацию начнут немедленно.

    Фото: PMA


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