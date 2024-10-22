Панама начинает аннулировать регистрацию судов под санкциями

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино издал указ, согласно которому из судового реестра Панамы будут исключены все суда, находящиеся под санкциями, сообщает Splash

Как заявили в Морской администрации Панамы (PMA), теперь у ведомства есть правовой механизм, позволяющий немедленно отзывать регистрацию под своим флагом у любого судна, которое включено в санкционные списки, такие как списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, Совета Безопасности ООН, Евросоюза и Великобритании. Также будут аннулированы любые другие документы, необходимые для плавания.

Организациям в Панаме запрещено предоставлять сертификационные услуги таким судам.

Как заявили в PMA, отзывать регистрацию начнут немедленно.

Фото: PMA