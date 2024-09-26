Wallenius Wilhelmsen строит самые большие в мире автомобилевозы

Wallenius Wilhelmsen объявил об увеличении размера четырех из 12 автомобилевозов, заказанных компанией на верфи Jinling Shipyard (Jiangsu).

С 9,3 тыс. CEU (условных легковых автомобилей) вместимость судов будет увеличена до порядка 11,7 тыс. CEU. «Это будут самые большие специализированные автомобилевозы из когда-либо построенных», – подчеркнули в компании.

Как и прочие суда серии, получившей название класс Shaper, увеличенные автомобилевозы будут оснащены двухтопливным двигателем, способным работать на метаноле, и усиленной рампой, они будут обладать существенной вместимостью для транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов и высокой энергоэффективностью.

Сдача судов класса Shaper начнется со второй половины 2026 года, первое увеличенное судно должно быть передано заказчику в конце 2027 года.

Фото: Wallenius Wilhelmsen