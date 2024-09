Космический проект MOL

MOL PLUS, дочерняя компания Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL), объявила о намерении инвестировать в Innovative Space Carrier Inc. (ISC) – стартап, созданный для планирования и изучения возможностей коммерциализации инновационных космических транспортных систем.

В настоящее время ISC занимается разработкой ракет многоразового использования для запуска спутников, а в будущем планирует выйти в сегмент услуг по транспортировке в космическом пространстве с помощью пилотируемых аппаратов и инфраструктуры для запуска таких аппаратов (космических портов).

«MOL PLUS разделяет философию бизнеса ISC и рада принять участие в финансировании проекта. MOL уже принял участие в рабочей группе по изучению следующего поколения космических портов, организованной ISC», – говорится в сообщении MOL PLUS.

В перспективе MOL Group намерена активизировать работу по созданию новых бизнесов в сфере транспорта / логистики / морских перевозок с космической составляющей, включая проект по развитию морской инфраструктуры для запуска и приема ракет многоразового запуска в сотрудничестве с ISC.

Фото: SpaceFlightNow