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Космический проект MOL
16.09.2024

Космический проект MOL

    • MOL PLUS, дочерняя компания Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL), объявила о намерении инвестировать в Innovative Space Carrier Inc. (ISC) – стартап, созданный для планирования и изучения возможностей коммерциализации инновационных космических транспортных систем.

    В настоящее время ISC занимается разработкой ракет многоразового использования для запуска спутников, а в будущем планирует выйти в сегмент услуг по транспортировке в космическом пространстве с помощью пилотируемых аппаратов и инфраструктуры для запуска таких аппаратов (космических портов).

    «MOL PLUS разделяет философию бизнеса ISC и рада принять участие в финансировании проекта. MOL уже принял участие в рабочей группе по изучению следующего поколения космических портов, организованной ISC», – говорится в сообщении MOL PLUS.

    В перспективе MOL Group намерена активизировать работу по созданию новых бизнесов в сфере транспорта / логистики / морских перевозок с космической составляющей, включая проект по развитию морской инфраструктуры для запуска и приема ракет многоразового запуска в сотрудничестве с ISC.

    Фото: SpaceFlightNow


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