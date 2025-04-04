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Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
04.04.2025

Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе

    • Две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, которое привело к загрязнению нефтепродуктами акватории и побережья Черного моря. Как сообщается в телеграм-канале Минтранса России, комиссии установили, что основные причины аварийных случаев — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

    В результате расследования было установлено, что для танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» сезон плавания в Азовском море был ограничен до 30 ноября. В Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» мог находиться до 30 ноября, а «Волгонефть-239» только до 20 ноября. Однако капитанами танкеров и судовладельцами указанные ограничения были проигнорированы.

    Ространснадзор также установил, что экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России: на танкере «Волгонефть-212» должно было работать три дипломированных судоводителя с правом занятия должностей, тогда как на судне находилось два судоводителя, и лишь один из них отвечал требованиям по дипломированию. Аналогичная ситуация выявлена и на танкере «Волгонефть-239».

    Внеплановые проверки судовладельцев обоих танкеров после аварии выявили факты, которые привели к возбуждению дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией).

    По итогам расследования комиссии Ространснадзора подготовили ряд предложений по организационным и правовым мерам, которые позволят избежать подобных аварий, в том числе — ввести превентивный мониторинг исполнения судами установленных для них ограничений по сезону и районам плавания и срокам освидетельствований.

    Минтранс России совместно с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Российским морским регистром судоходства учтет результаты расследования в комплексном анализе законодательства в области обеспечения безопасности морских и речных перевозок, в особенности перевозок опасных и вредных веществ. Поручение о необходимости проведения анализа законодательства в области перевозок водным транспортом дал Президент России.

    Ранее Ространснадзор заявил о предстоящем проведении проверки безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами.

    Как сообщил в своем телеграм-канале Росморречфлот, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования произведён расчет ущерба экологии, нанесенный в результате крушения танкеров в Черном море.

    «Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований, составила 84 943 948 679 руб. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» — составила 49 460 085 849 руб. В отношении ЗАО «Волгатранснефть», который является собственником танкера «Волгонефть-239», сумма вреда, причиненного Черному морю, составила 35 483 862 830 млрд руб. У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — цитирует пресс-служба Росморречфлота выступление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой на еженедельном заседании правкомиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

    Фото: Росморречфлот

     


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