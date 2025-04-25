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Каждый пятый VLCC – старше 20 лет
25.04.2025

Каждый пятый VLCC – старше 20 лет

    • На сегодняшний день в море продолжают работать порядка 130 танкеров VLCC старше 20 лет, сообщает Splash24/7 со ссылкой на данные Tankers International. Примерно две трети таких винтажных судов задействованы в перевозках подсанкционной нефти.

    В течение четырех лет число VLCC старше 20 лет, по прогнозу Tankers International, удвоится, а их доля составит 21% действующего флота такого типоразмера.

    Небольшой размер портфеля заказов на такие суда говорит о том, что дефицит новостроев, которые могли бы заменить старые танкера, будет только увеличиваться.

    Недостаток тоннажа уже привел к росту ставок на VLCC в этом месяце. Так, ставки на перевозки с Ближнего Востока в Азию поднялись на 2 тыс. долларов до 55 тыс. долларов в день.

    Фото: Shipspotting / Ilhan Kermen


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