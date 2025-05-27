Контейнеропоток на Дальнем Востоке снижается – причины и следствия

По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПортСтат, суммарный контейнерооборот через морские порты России по итогам 4 месяцев 2025 года на 0,5% превышает прошлогодний показатель. При этом контейнеропоток через порты Дальнего Востока снизился – а через порты Балтики вырос. О тенденциях на российском рынке контейнерных перевозок в интервью SeaNews рассказал Олег Полуэктов, директор по логистике ModernWay.

Отмечаете ли Вы снижение контейнерного импорта через порты Дальнего Востока?

Мы отмечаем общее снижение контейнерного импорта не только через порты Дальнего Востока, но и через другие порты. По нашим наблюдениям, объем перевозок через дальневосточные порты с начала года упал более чем на 30%. Доля транспортировок нашей компании через порты Дальнего Востока составляет около 80% от всего объема мультимодальных перевозок, поэтому сокращение импортных объёмов является для нас очень чувствительным.

В чем Вы видите причины такой динамики?

На мой взгляд, основная причина уменьшения объемов импортных перевозок – снижение покупательской активности в РФ. А для бизнеса главную роль в этой ситуации играет высокая ключевая ставка.

Как эта ситуация влияет на ставки?

Предложение на рынке морских перевозок превышает спрос, что ведет к снижению тарифов. Так, ставка на доставку 40-футового контейнера по маршруту Шанхай – Владивосток в январе 2025 года превышала 3000 USD, в мае можно найти предложения по этому маршруту дешевле 1500 USD.

Мы также наблюдаем тенденцию снижения стоимости перевозок и по другим видам транспорта. Ставки на прямое железнодорожное сообщение из некоторых локаций уменьшились более чем на 2000 USD по сравнению с уровнем цен в январе текущего года. При этом сократился как сам железнодорожный тариф, так и стоимость использования контейнеров.

Фото: ModernWay

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