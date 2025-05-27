Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию - 1
27.05.2025

Контейнеропоток на Дальнем Востоке снижается – причины и следствия

    • По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПортСтат, суммарный контейнерооборот через морские порты России по итогам 4 месяцев 2025 года на 0,5% превышает прошлогодний показатель. При этом контейнеропоток через порты Дальнего Востока снизился – а через порты Балтики вырос. О тенденциях на российском рынке контейнерных перевозок в интервью SeaNews рассказал Олег Полуэктов, директор по логистике ModernWay.

    Отмечаете ли Вы снижение контейнерного импорта через порты Дальнего Востока?

    Контейнеропоток на Дальнем Востоке снижается – причины и следствияМы отмечаем общее снижение контейнерного импорта не только через порты Дальнего Востока, но и через другие порты. По нашим наблюдениям, объем перевозок через дальневосточные порты с начала года упал более чем на 30%. Доля транспортировок нашей компании через порты Дальнего Востока составляет около 80% от всего объема мультимодальных перевозок, поэтому сокращение импортных объёмов является для нас очень чувствительным.

    В чем Вы видите причины такой динамики?

    На мой взгляд, основная причина уменьшения объемов импортных перевозок – снижение покупательской активности в РФ. А для бизнеса главную роль в этой ситуации играет высокая ключевая ставка.

    Как эта ситуация влияет на ставки?

    Предложение на рынке морских перевозок превышает спрос, что ведет к снижению тарифов. Так, ставка на доставку 40-футового контейнера по маршруту Шанхай – Владивосток в январе 2025 года превышала 3000 USD, в мае можно найти предложения по этому маршруту дешевле 1500 USD.

    Мы также наблюдаем тенденцию снижения стоимости перевозок и по другим видам транспорта. Ставки на прямое железнодорожное сообщение из некоторых локаций уменьшились более чем на 2000 USD по сравнению с уровнем цен в январе текущего года. При этом сократился как сам железнодорожный тариф, так и стоимость использования контейнеров.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 4
    Инфраструктурные ограничения, особенно на Восточном полигоне, не позволят значительно нарастить объем экспорта, а сложности с платежами ограничат рост импортных поставок.
    ModernWayИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    FM LogisticКитайЛогистикаставки
    0
    30.04.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Обновлены данные ставок линий c валидностью май 2025 года.
    2025Freight marketОнлайн-сервисСервис
    0
    16.04.2025
    Американские тарифы и российская логистика
    Вопрос пошлин – вопрос политический. Что в этой ситуации может быть предпринято?
    BarrusЛогистикаПошлиныТарифы
    0
    25.04.2025
    Каждый пятый VLCC – старше 20 лет
    Или почти каждый пятый
    VLCCвозрастставкитанкеры
    0
    31.03.2025
    О контейнерных трендах в Новороссийске
    Импорт в сухих контейнерах в «красной» зоне
    2024ИтогиКонтейнерный рынокКонтейнеры
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2025 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2025
    27.05.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2025 в деталях
    27.05.2025 ONE уходит за новостроями в Южную Корею
    26.05.2025 Контейнеровоз MSC с опасным грузом затонул у восточного побережья Индии
    26.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2025
    23.05.2025 Первый контейнерный поезд с подсолнечным маслом для Китая
    Госрегулирование Показать всё
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •