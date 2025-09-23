Информационно-аналитическое агентство
XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025» в Сочи: отрасль ищет новые точки роста
23.09.2025

    • 18–19 сентября в Сочи прошел XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025». Мероприятие объединило на одной площадке более 250 участников: представителей перевозчика (ОАО РЖД), государственных органов, транспортно-экспедиционных компаний, операторов контейнерных сервисов и крупнейших грузовладельцев из России, Центральной Азии, Китая и Ближнего Востока. Ключевой темой деловой повестки стали тренды, вызовы и поиск новых возможностей роста контейнерной логистики как в России, так  и на международном рынке.

    ЕСЭ как платформа для диалога и сотрудничества

    В своем приветственном слове Дарья Елфимова, директор форумов ЕСЭ, подчеркнула важность общения и открытого диалога участников рынка как важнейшего фактора успеха в текущих условиях: 

    «Рынок меняется стремительно быстро, новые вызовы требуют от нас гибкости и способности к адаптации. И в этом плане ЕСЭ дает уникальную возможность обменяться идеями, обсудить вызовы и выявить новые возможности для совместного роста».

    Генеральный секретарь КСТП Михаил Юрьевич Гончаров также отметил значимость открытых встреч:

    «Такие мероприятия крайне важны. Я процитирую Германа Маслова: «Рынку надо давать дышать». Уважаемые коллеги, рынок дышит вами. И это очень ценно. Помимо того, что мы можем чем-то поделиться здесь, мы можем еще и услышать ваше мнение о том, как нам дальше идти вместе, как нам работать, является ли рынок рынком, что значит «давать ему дышать». Вот об этом мы сегодня и поговорим».

    Глобальная контейнеризация: вызовы и решения

    Первая пленарная дискуссия была посвящена теме глобальной контейнеризации.  Эксперты дискуссии обсудили стратегическое развитие отрасли, возможные векторы роста,  государственную поддержку и внедрение технологий для оптимизации логистики.

    Среди ключевых вызовов прозвучали:

    • снижение объема перевозок,
    • профицит подвижного состава и фитинговых платформ,
    • нарастающее давление конкуренции со стороны автотранспорта,
    • дисбаланс импорта и экспорта в  контейнерах,
    • необходимость модернизации грузовых дворов и приграничной инфраструктуры.

    Директор ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков отметил, что контейнерный рынок продолжает испытывать давление. Операторы теряют существенные объемы выручки на фоне общего спада перевозок и растущего профицита подвижного состава: «Контейнерный рынок за последние 20 лет «падал» трижды — в 2008, 2014 годах и сейчас. За 8 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го спад составил 4,3%».

    Основными причинами данной ситуации эксперт указал жесткую денежно-кредитную политику и геополитические факторы, такие как усложнение расчетов и сберегающая модель поведения населения внутри страны. «Потребительский спрос начал сжиматься и в результате этого мы получили сокращение объемов перевозок практически по всем сегментам» — заключил господин Марков.

    Он также подчеркнул и нарастающее давление конкуренции со стороны автотранспорта: «В международном сообщении автотранспорт прирос в 17 раз больше, чем железная дорога в контейнерных перевозках».

    Точки роста и осторожный оптимизм

    Несмотря на сложности, участники форума отметили и позитивные тренды.

    Советник по развитию FESCO Лагвилава Амиран Нодарович заявил:

    «Мы растем, действительно растем, за счет новых рынков. Есть четкий тренд, который позволяет нам двигаться — это глобальный Юг».

    Виктор Марков, директор ПАО «ТрансКонтейнер» добавил:

    «Мы наблюдаем очень осторожный оптимизм в отрасли. Начиная с июля по опережающим индикаторам выдача контейнеров растет, стоки контейнеров в Китае начали сокращаться, ставка поднимается. Интересная динамика импортных перевозок: июнь — 127 тыс ДФЭ в импорте, июль — 135 тыс, август — 142 тыс. Сентябрь тоже видим хорошую динамику. Очень верим, что рынок идет в сторону восстановления».

    А генеральный директор МТК «ТРАНЗИТ» Александр Чевелюк напомнил:

    «Кризис не в отрасли. Кризис в экономике. А отрасль, транспорт, всегда идет за грузом. Если нужна перевозка, транспортное решение, то компании найдут это решение и предложат продукт рынку».

    Прогнозы на 3–5 лет

    Участники форума выделили основные тренды ближайших 2-х лет:

    • осторожный оптимизм и рост в пределах статистической погрешности: 3-4% в 2026 году,
    • возможности для диверсификации бизнеса,
    • развитие e-commerce и цифровых технологий управления контейнерными потоками,
    • выход на новые рынки, в первую очередь, направления глобального Юга.
    • цифровизация отрасли как важнейший фактор роста.

    Премия и неформальная программа

    После насыщенной деловой программы состоялась традиционная церемония вручения отраслевой премии «Оператор года» и «Экспедитор года». Были определены лидеры отрасли в номинациях «Перевозка года», «Локомотив внутрироссийских перевозок», «Прорыв года», «Лучший клиентский сервис», «HR-бренд в транспортной отрасли», «Лидер региона» и другие.  Премия в очередной раз подчеркнула важность передачи успешного опыта и определения единых стандартов в отрасли.

    Второй день форума начался с бизнес-завтрака «ИИ в логистике = новая инфраструктура», где эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в повышении эффективности перевозок и бизнеса. Завершилось мероприятие спортивным турниром по керлингу, который стал символом командного взаимодействия и неформального общения.

    Итоги

    XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025» подтвердил статус ведущей площадки для обмена опытом, презентации инновационных проектов и выработки стратегий развития отрасли. Участники отметили практическую ценность форума и возможности для дальнейшего партнерства.

    Пресс-служба форума ЕСЭ


