XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025» в Сочи: отрасль ищет новые точки роста

18–19 сентября в Сочи прошел XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025». Мероприятие объединило на одной площадке более 250 участников: представителей перевозчика (ОАО РЖД), государственных органов, транспортно-экспедиционных компаний, операторов контейнерных сервисов и крупнейших грузовладельцев из России, Центральной Азии, Китая и Ближнего Востока. Ключевой темой деловой повестки стали тренды, вызовы и поиск новых возможностей роста контейнерной логистики как в России, так и на международном рынке.

ЕСЭ как платформа для диалога и сотрудничества

В своем приветственном слове Дарья Елфимова, директор форумов ЕСЭ, подчеркнула важность общения и открытого диалога участников рынка как важнейшего фактора успеха в текущих условиях:

«Рынок меняется стремительно быстро, новые вызовы требуют от нас гибкости и способности к адаптации. И в этом плане ЕСЭ дает уникальную возможность обменяться идеями, обсудить вызовы и выявить новые возможности для совместного роста».

Генеральный секретарь КСТП Михаил Юрьевич Гончаров также отметил значимость открытых встреч:

«Такие мероприятия крайне важны. Я процитирую Германа Маслова: «Рынку надо давать дышать». Уважаемые коллеги, рынок дышит вами. И это очень ценно. Помимо того, что мы можем чем-то поделиться здесь, мы можем еще и услышать ваше мнение о том, как нам дальше идти вместе, как нам работать, является ли рынок рынком, что значит «давать ему дышать». Вот об этом мы сегодня и поговорим».

Глобальная контейнеризация: вызовы и решения

Первая пленарная дискуссия была посвящена теме глобальной контейнеризации. Эксперты дискуссии обсудили стратегическое развитие отрасли, возможные векторы роста, государственную поддержку и внедрение технологий для оптимизации логистики.

Среди ключевых вызовов прозвучали:

снижение объема перевозок,

профицит подвижного состава и фитинговых платформ,

нарастающее давление конкуренции со стороны автотранспорта,

дисбаланс импорта и экспорта в контейнерах,

необходимость модернизации грузовых дворов и приграничной инфраструктуры.

Директор ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков отметил, что контейнерный рынок продолжает испытывать давление. Операторы теряют существенные объемы выручки на фоне общего спада перевозок и растущего профицита подвижного состава: «Контейнерный рынок за последние 20 лет «падал» трижды — в 2008, 2014 годах и сейчас. За 8 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го спад составил 4,3%».

Основными причинами данной ситуации эксперт указал жесткую денежно-кредитную политику и геополитические факторы, такие как усложнение расчетов и сберегающая модель поведения населения внутри страны. «Потребительский спрос начал сжиматься и в результате этого мы получили сокращение объемов перевозок практически по всем сегментам» — заключил господин Марков.

Он также подчеркнул и нарастающее давление конкуренции со стороны автотранспорта: «В международном сообщении автотранспорт прирос в 17 раз больше, чем железная дорога в контейнерных перевозках».

Точки роста и осторожный оптимизм

Несмотря на сложности, участники форума отметили и позитивные тренды.

Советник по развитию FESCO Лагвилава Амиран Нодарович заявил:

«Мы растем, действительно растем, за счет новых рынков. Есть четкий тренд, который позволяет нам двигаться — это глобальный Юг».

Виктор Марков, директор ПАО «ТрансКонтейнер» добавил:

«Мы наблюдаем очень осторожный оптимизм в отрасли. Начиная с июля по опережающим индикаторам выдача контейнеров растет, стоки контейнеров в Китае начали сокращаться, ставка поднимается. Интересная динамика импортных перевозок: июнь — 127 тыс ДФЭ в импорте, июль — 135 тыс, август — 142 тыс. Сентябрь тоже видим хорошую динамику. Очень верим, что рынок идет в сторону восстановления».

А генеральный директор МТК «ТРАНЗИТ» Александр Чевелюк напомнил:

«Кризис не в отрасли. Кризис в экономике. А отрасль, транспорт, всегда идет за грузом. Если нужна перевозка, транспортное решение, то компании найдут это решение и предложат продукт рынку».

Прогнозы на 3–5 лет

Участники форума выделили основные тренды ближайших 2-х лет:

осторожный оптимизм и рост в пределах статистической погрешности: 3-4% в 2026 году,

возможности для диверсификации бизнеса,

развитие e-commerce и цифровых технологий управления контейнерными потоками,

выход на новые рынки, в первую очередь, направления глобального Юга.

цифровизация отрасли как важнейший фактор роста.

Премия и неформальная программа

После насыщенной деловой программы состоялась традиционная церемония вручения отраслевой премии «Оператор года» и «Экспедитор года». Были определены лидеры отрасли в номинациях «Перевозка года», «Локомотив внутрироссийских перевозок», «Прорыв года», «Лучший клиентский сервис», «HR-бренд в транспортной отрасли», «Лидер региона» и другие. Премия в очередной раз подчеркнула важность передачи успешного опыта и определения единых стандартов в отрасли.

Второй день форума начался с бизнес-завтрака «ИИ в логистике = новая инфраструктура», где эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в повышении эффективности перевозок и бизнеса. Завершилось мероприятие спортивным турниром по керлингу, который стал символом командного взаимодействия и неформального общения.

Итоги

XV Международный контейнерный форум «ЕСЭ-2025» подтвердил статус ведущей площадки для обмена опытом, презентации инновационных проектов и выработки стратегий развития отрасли. Участники отметили практическую ценность форума и возможности для дальнейшего партнерства.

Пресс-служба форума ЕСЭ