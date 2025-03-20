FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции

Транспортная группа FESCO и одна из ведущих компаний российской химической промышленности — «ТАИФ-НК» — договорились о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок в импортном и экспортном направлениях.

Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение в ходе международной выставки TransRussia подписали коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко и заместитель генерального директора – директор по коммерции «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в области экспортных и импортных отправок химической продукции в контейнерах через основные морские порты России и сухопутные погранпереходы.

В рамках взаимодействия стороны намерены разработать интермодальные логистические решения по доставке грузов из Нижнекамска (Республика Татарстан) в страны Азии, а также в обратном направлении.

«Сегодня FESCO предоставляет возможность транспортировки грузов через все главные порты страны — Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск. В связке с возможностями морской и железнодорожной перевозки это позволяет нашим партнерам, клиентам максимально эффективно реализовать как свой экспортный, так и импортный потенциал. Особенно, когда речь идет о таких современных производителях, как «ТАИФ-НК»», — отметил А.Кравченко.

Фото: FESCO