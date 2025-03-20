Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции
20.03.2025

FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции

    • Транспортная группа FESCO и одна из ведущих компаний российской химической промышленности — «ТАИФ-НК» — договорились о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок в импортном и экспортном направлениях.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, соглашение в ходе международной выставки TransRussia подписали коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко и заместитель генерального директора – директор по коммерции «ТАИФ-НК» Артем Щербина.

    Документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в области экспортных и импортных отправок химической продукции в контейнерах через основные морские порты России и сухопутные погранпереходы.

    В рамках взаимодействия стороны намерены разработать интермодальные логистические решения по доставке грузов из Нижнекамска (Республика Татарстан) в страны Азии, а также в обратном направлении.

    «Сегодня FESCO предоставляет возможность транспортировки грузов через все главные порты страны — Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск. В связке с возможностями морской и железнодорожной перевозки это позволяет нашим партнерам, клиентам максимально эффективно реализовать как свой экспортный, так и импортный потенциал. Особенно, когда речь идет о таких современных производителях, как «ТАИФ-НК»», — отметил А.Кравченко.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2025
    Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%
    В 2024 году FESCO выполнила 179 рейсов на дальневосточных каботажных направлениях
    FESCO ВладивостокДальний Востоккаботажные перевозки
    0
    20.03.2025
    Тягачи для ВМТП
    FESCO приобрела 15 новых тягачей для Владивостокского морского торгового порта.
    FESCO ВМТПтягачи
    0
    13.03.2025
    Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск
    На борту судна FESCO
    FESCO ЖивотныеКонтейнерНовороссийск
    0
    19.03.2025
    FESCO договорились с Taewoong Logistics
    О совместном развитии грузоперевозки между Россией и Южной Кореей
    FESCO Интермодальные перевозкиСоглашениеЮжная Корея
    0
    15.01.2025
    Дизель-электроход FESCO отправился в новую экспедицию в Антарктиду
    Для обеспечения индийских научно-исследовательских станций
    FESCO Антарктиданаучно-исследовательская станцияэкспедиция
    0
    13.03.2025
    Интермодальный сервис между Лаосом и Россией
    Запускает группа FESCO
    FESCO Интермодальный сервисЛаос
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.03.2025 FESCO и ТАИФ НК договорились о развитии контейнерных перевозок химической продукции
    20.03.2025 Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП
    20.03.2025 Тягачи для ВМТП
    20.03.2025 FESCO и ОТЛК ЕРА развивают сотрудничество
    20.03.2025 Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%
    19.03.2025 Рускон будет оптимизировать логистику для продукции химической отрасли с Нортексом
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •