Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
27.11.2025

Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург

    • Транспортная группа FESCO запустила прямой железнодорожный сервис FESCO China Neva Shuttle из Сианя (Китай) в Санкт-Петербург через Казахстан.

    Как сообщили SeaNews в группе, первый состав преодолел маршрут за 15 суток. Поезд, груженный 45 сорокафутовыми контейнерами (90 TEU) с товарами народного потребления, проследовал через погранпереход Алашанькоу — Достык и далее по территории Казахстана и России.

    В рамках сервиса FESCO обеспечивает все этапы перевозки, в том числе доставку контейнеров автотранспортом со складов отправителей до станции Сиань, организацию отправки поезда по территории Китая, а также автоперевозку грузополучателям в Санкт-Петербурге и соседних регионах.

    FESCO China Neva Shuttle является публичным сервисом, в рамках которого Группа принимает к перевозке от одного контейнера, а также предоставляет клиентам дополнительные услуги: оформление экспортной декларации, консолидацию, затарку, крепление и возможность доставки «от двери до двери».

    В настоящее время регулярность отправок — один контейнерный поезд в месяц с перспективой увеличения до двух.

    «Сиань является одним из крупнейших железнодорожных узлов Центрального Китая. Город активно развивается как логистический и промышленный центр с мощным производственным сектором. Здесь расположены предприятия электроники, машиностроения и товаров народного потребления, что делает Сиань важным отправным пунктом для международных перевозок», – пояснили в FESCO.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2025
    Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы
    И не избегают китайских верфей
    COSCOMSCWan Hai Linesверфи
    0
    21.04.2025
    Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    Реализовывать проект будет структура бывшего совладельца и председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова
    FESCO Контейнерная линияНигерияНовороссийск
    0
    13.03.2025
    Кот-«нелегал» в контейнере приплыл из Стамбула в Новороссийск
    На борту судна FESCO
    FESCO ЖивотныеКонтейнерНовороссийск
    0
    19.09.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-июле 2025 года
    Снизился на 8,1%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    06.08.2025
    Новый маршрут грузовых авиаперевозок Китай – Узбекистан
    Между Урумчи в Китае и Ургенчем в Узбекистане
    АвиаперевозкиКитайУзбекистан
    0
    07.05.2025
    Контейнерооборот портов Китая в первом квартале 2025
    Вырос на 8,2%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.11.2025 Грузовые поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Алашанькоу
    28.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 48, 2025
    28.11.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в октябре 2025 в деталях
    27.11.2025 Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    27.11.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 9 месяцев 2025
    27.11.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2025 снизился на 20,1%
    Госрегулирование Показать всё
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    19.11.2025 О реализации нацпроекта «Эффективная транспортная система»
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •