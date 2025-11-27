Первый прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург

Транспортная группа FESCO запустила прямой железнодорожный сервис FESCO China Neva Shuttle из Сианя (Китай) в Санкт-Петербург через Казахстан.

Как сообщили SeaNews в группе, первый состав преодолел маршрут за 15 суток. Поезд, груженный 45 сорокафутовыми контейнерами (90 TEU) с товарами народного потребления, проследовал через погранпереход Алашанькоу — Достык и далее по территории Казахстана и России.

В рамках сервиса FESCO обеспечивает все этапы перевозки, в том числе доставку контейнеров автотранспортом со складов отправителей до станции Сиань, организацию отправки поезда по территории Китая, а также автоперевозку грузополучателям в Санкт-Петербурге и соседних регионах.

FESCO China Neva Shuttle является публичным сервисом, в рамках которого Группа принимает к перевозке от одного контейнера, а также предоставляет клиентам дополнительные услуги: оформление экспортной декларации, консолидацию, затарку, крепление и возможность доставки «от двери до двери».

В настоящее время регулярность отправок — один контейнерный поезд в месяц с перспективой увеличения до двух.

«Сиань является одним из крупнейших железнодорожных узлов Центрального Китая. Город активно развивается как логистический и промышленный центр с мощным производственным сектором. Здесь расположены предприятия электроники, машиностроения и товаров народного потребления, что делает Сиань важным отправным пунктом для международных перевозок», – пояснили в FESCO.

Фото: FESCO