Новый прямой грузовой авиамаршрут из Китая в Среднюю Азию

2 июля из международного аэропорта Сяошань города Ханчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян в Ташкент вылетел грузовой самолет Boeing 767 рейсом C6622. Это первый прямой грузовой авиамаршрут между провинцией Чжэцзян и Средней Азией, сообщает информационное агентство Xinhua.

Рейсы по данному маршруту будут выполняться по средам и воскресеньям. Время в пути между Ханчжоу и столицей Узбекистана примерно 6 часов.

Максимальная грузоподъемность авиалайнера составляет около 50 тонн. Из Китая в Среднюю Азию по новому авиамаршруту будут доставляться предметы повседневного обихода, одежда и другие товары из провинции Чжэцзян.

В то же время, самолеты, выполняющие обратный рейс, будут перевозить в Китай свежие фрукты и другие виды специфической сельскохозяйственной продукции из Узбекистана.

Согласно данным, аэропорты провинции Чжэцзян обслуживают 53 международных грузовых авиарейса, охватывающие три континента. С января по июнь 2025 года общий грузовой и почтовой оборот аэропортов этой провинции составил около 520 тыс. тонн, увеличившись примерно на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Xinhua