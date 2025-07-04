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Новый прямой грузовой авиамаршрут из Китая в Среднюю Азию
04.07.2025

Новый прямой грузовой авиамаршрут из Китая в Среднюю Азию

    • 2 июля из международного аэропорта Сяошань города Ханчжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян в Ташкент вылетел грузовой самолет Boeing 767 рейсом C6622. Это первый прямой грузовой авиамаршрут между провинцией Чжэцзян и Средней Азией, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Рейсы по данному маршруту будут выполняться по средам и воскресеньям. Время в пути между Ханчжоу и столицей Узбекистана примерно 6 часов.

    Максимальная грузоподъемность авиалайнера составляет около 50 тонн. Из Китая в Среднюю Азию по новому авиамаршруту будут доставляться предметы повседневного обихода, одежда и другие товары из провинции Чжэцзян.

    В то же время, самолеты, выполняющие обратный рейс, будут перевозить в Китай свежие фрукты и другие виды специфической сельскохозяйственной продукции из Узбекистана.

    Согласно данным, аэропорты провинции Чжэцзян обслуживают 53 международных грузовых авиарейса, охватывающие три континента. С января по июнь 2025 года общий грузовой и почтовой оборот аэропортов этой провинции составил около 520 тыс. тонн, увеличившись примерно на 2,6% по сравнению с прошлым годом.

    Фото: Xinhua


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