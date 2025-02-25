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Производство китайских судовых двигателей планируется организовать в Приморье
25.02.2025

Производство китайских судовых двигателей планируется организовать в Приморье

    • Китайские двигатели для судов планируют собирать на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ). Этот вопрос обсудили на встрече с руководителями промышленных предприятий Приморья и Китая в правительстве края во вторник, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    По словам заместителя министра промышленности и торговли Приморья Алексея Пикалова, в настоящее время предприятия края обладают всеми необходимыми компетенциями для организации работы по производству китайских двигателей.

    «Дальневосточный морской бассейн богат биоресурсами, поэтому очень развит рыбодобывающий, вспомогательный и транспортный флот. На данный момент на рассмотрении дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства находятся более 10,4 тысячи двигателей, при этом их износ составляет более 50%. Это создает необходимые условия сотрудничества с вами по замене и сервисному обслуживанию двигателей для судов», – сказал он.

    Руководитель проекта АО «НСРЗ» Анатолий Смирнов отметил, что в прошлом году была организована встреча по поставкам судовых двигателей ведущих китайских производителей.

    «Договорились, что китайская сторона может поставлять нам запасные части, в том числе двигатели по запчастям. У нас есть определенные мощности, готовы двигатели собирать на заводе. Сейчас нужно определить марки и модели, необходимое количество. Минпромторг сделал рассылку по 100 судоремонтным и судостроительным предприятиям. После получения статистики можно будет договариваться по моделям и количеству поставляемых двигателей», – рассказал А.Смирнов.

    Председатель совета директоров компании Zichai Го Лян выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

    «Рады, что уже происходит исследование рынка, отправлены запросы на потребность в двигателях. Мы предоставим запчасти для двигателей, обеспечим сервисное обслуживание. При поддержке партнеров готовы разместить предприятие по производству двигателей или их сборке, осуществлять локализацию производства», – добавил Го Лян.

    Фото: Оксана Шишенко (правительство Приморского края)


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