Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
TIR-перевозки из Демонстрационной зоны Китай–ШОС
29.10.2025

TIR-перевозки из Демонстрационной зоны Китай–ШОС

    • По итогам первых 3 кварталов 2025 года в рамках системы TIR (Международные дорожные перевозки) из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, расположенной в городе Циндао провинции Шаньдун, было отправлено за границу 342 грузовых автомобиля, на 97%, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Циндаоской таможни.

    В январе-сентябре эти грузовые автомобили перевезли 5 486 тонн грузов, на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В настоящее время Демонстрационная зона Китай-ШОС открыла ряд маршрутов международных автомобильных грузоперевозок, таких как Китай – Россия, Китай – Казахстан, Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Китай – Беларусь. За два года с момента их открытия из этой зоны в рамках системы TIR было отправлено за границу 634 транспортных средства с грузом общим весом 9 956 тонн и общей стоимостью 426 млн юаней (60 млн долларов).

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2025
    Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2024
    Контейнерооборот вырос на 7,3%
    Только для подписчиков
    2024КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    21.10.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-августе 2025 года
    Снизился на 9,4%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    30.04.2025
    Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2025 года
    Снизился на 6,6%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    25.09.2025
    Перспективы развития Северного морского пути
    В рамках мероприятия 18-я Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, […]
    ГрузопотокКитайЛедоколыЛидер
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    24.02.2025
    Три казахстанско-китайских жд терминала планируется открыть в этом году
    В следующем году будут запущены еще два терминала.
    Казахстан темир жолыКитайКонтейнерный терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    27.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025
    27.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 43, 2025
    24.10.2025 Куда уходят контейнеры и почему это происходит
    23.10.2025 FESCO завершает доставку грузов на Чукотку
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •