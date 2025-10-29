TIR-перевозки из Демонстрационной зоны Китай–ШОС

По итогам первых 3 кварталов 2025 года в рамках системы TIR (Международные дорожные перевозки) из Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, расположенной в городе Циндао провинции Шаньдун, было отправлено за границу 342 грузовых автомобиля, на 97%, чем годом ранее, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Циндаоской таможни.

В январе-сентябре эти грузовые автомобили перевезли 5 486 тонн грузов, на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время Демонстрационная зона Китай-ШОС открыла ряд маршрутов международных автомобильных грузоперевозок, таких как Китай – Россия, Китай – Казахстан, Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Китай – Беларусь. За два года с момента их открытия из этой зоны в рамках системы TIR было отправлено за границу 634 транспортных средства с грузом общим весом 9 956 тонн и общей стоимостью 426 млн юаней (60 млн долларов).

Фото: Xinhua