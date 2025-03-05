Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах

На последней неделе февраля АО «РЖД Логистика» сформировало и подписало контракт с одним из ведущих производителей удобрений из Белоруссии. В рамках соглашения компания приступила к обеспечению полной транспортно-логистической цепочки поставок полносоставным контейнерным перевозкам калийных удобрений в транзитном сообщении по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

Груз предназначен для потребителей в Китайской Народной Республике. В рамках проекта в последнюю неделю февраля уже отправлены два контейнерных поезда. В ближайшее время ожидается наращивание объемов перевозок.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», маршрут начинается на территории Беларуси и проходит транзитом через территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана по железной дороге, после чего в иранском порту Бендер-Аббас груженые контейнеры по морю отправляются в основные порты Китая.

«Мы рассматриваем эту поставку как тестовую, однако взаимодействие с клиентом подразумевает долгосрочное сотрудничество. Наш партнер учел опыт компании в развитии МТК «Север-Юг» в целом и восточного маршрута в частности. Мы все отчетливее видим тенденцию того, что производители переориентируются на альтернативные рынки сбыта, что позволяет диверсифицировать цепочки поставок готовой продукции», — отметил заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» по мультимодальным перевозкам Дмитрий Крюков.

«Поскольку проект реализуется впервые и в тестовом режим, то о сроках и объемах говорить пока преждевременно, – пояснили, отвечая на вопрос SeaNews, в компании. – Если выйдем на плановую регулярные отправки, то будет понимание по средним срокам транзита и объемам, которые клиент готов отправлять, используя наше транспортное решение».

Фото: «РЖД Логистика»