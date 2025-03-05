Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
05.03.2025

Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах

    • На последней неделе февраля АО «РЖД Логистика» сформировало и подписало контракт с одним из ведущих производителей удобрений из Белоруссии. В рамках соглашения компания приступила к обеспечению полной транспортно-логистической цепочки поставок полносоставным контейнерным перевозкам калийных удобрений в транзитном сообщении по восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

    Груз предназначен для потребителей в Китайской Народной Республике. В рамках проекта в последнюю неделю февраля уже отправлены два контейнерных поезда. В ближайшее время ожидается наращивание объемов перевозок.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», маршрут начинается на территории Беларуси и проходит транзитом через территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана по железной дороге, после чего в иранском порту Бендер-Аббас груженые контейнеры по морю отправляются в основные порты Китая.

     «Мы рассматриваем эту поставку как тестовую, однако взаимодействие с клиентом подразумевает долгосрочное сотрудничество. Наш партнер учел опыт компании в развитии МТК «Север-Юг» в целом и восточного маршрута в частности. Мы все отчетливее видим тенденцию того, что производители переориентируются на альтернативные рынки сбыта, что позволяет диверсифицировать цепочки поставок готовой продукции», — отметил заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» по мультимодальным перевозкам Дмитрий Крюков.

    «Поскольку проект реализуется впервые и в тестовом режим, то о сроках и объемах говорить пока преждевременно, – пояснили, отвечая на вопрос SeaNews, в компании. – Если выйдем на плановую регулярные отправки, то будет понимание по средним срокам транзита и объемам, которые клиент готов отправлять, используя наше транспортное решение».

    Фото: «РЖД Логистика»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2025
    «РЖД Логистика» приступила к перевозкам мелассы в Иран
    По западному маршруту МТК «Север-Юг»
    ИранМТК "Север-Юг"РЖД ЛогистикаТанк-контейнер
    0
    20.02.2025
    Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам
    Совместно с вьетнамской линией
    ZhongguВьетнамИндияКитай
    0
    30.01.2025
    Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал
    В 2024 году поставок семечек из Поднебесной было на миллиарды
    КитайКонтейнерный поездТаможняУрал
    0
    23.01.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 4, 2025
    Ставки на прежнем уровне
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    17.01.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-ноябре 2024
    Грузооборот вырос на 3,4%
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    12.02.2025
    Первый прямой грузовой поезд из Китая в Афганистан
    10 февраля из Чунцина в Хайратон (Афганистан) отправился первый прямой грузовой поезд,
    АфганистанЖелезная дорогаКитайПоезд
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.03.2025 Белорусские удобрения пошли в Китай в контейнерах
    05.03.2025

    FREIGHTMarket – новый сервис SeaNews: ставки линий на контейнерные перевозки через порты РФ
    05.03.2025 Контейнерный жд сервис из Китая в Польшу
    05.03.2025 Первый контейнеровоз CMA CGM на метаноле
    05.03.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2025 вырос на 10,9%
    04.03.2025 OVP Shipping возобновляет прямой сервис из Китая на Калининград
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •