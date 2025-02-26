Львиная часть контейнеровозов американских линий построены в Китае

Тайваньские и корейские контейнерные линии меньше всего пострадают от введения повышенных сборов, которые Торговое представительство США предложило применять к судам китайского производства и оперируемым китайскими компаниями, сообщает Loadstar со ссылкой на свежий отчет Linerlytica.

Напомним, Торговое представительство США предложило жесткую комплексную структуру сборов, которая ударит по карману операторов. Так, например, операторы судов, построенных в Китае, за заход в порт США будут платить до 1,5 млн долларов, а тем, у кого суда заказаны на китайских верфях, придется платить до 1 млн долларов за заход. Сборы будут также зависеть от доли судов китайской постройки во флоте оператора. До 1 млн долларов заплатят те линии, у которых во флоте свыше 50% таких судов. Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет решение по этому вопросу в течение месяца.

Тем временем, как поясняет Linerlytica, эта торговая мера сильнее всего ударит по государственной китайской линии COSCO, «тогда как тайваньские и корейские перевозчики выиграют, поскольку доля судов китайской постройки в их флоте небольшая».

По данным Linerlytica, все новые суда, заказанные COSCO и его дочерней компанией OOCL, строятся или будут построены в Китае, при этом доля судов китайской постройки в их действующем флоте достигает 60%.

Доля судов китайского производства во флоте тайваньских перевозчиков Evergreen составляет 12%, Yang Ming – 10%, Wan Hai – 7,6%, а TS Lines – 74%.

Что касается портфеля заказов, в настоящее время у Yang Ming он состоит из пяти контейнеровозов, и все они строятся в Южной Корее. У Evergreen 23% контейнеровозов будут построены в Китае. Только 4% заказанных судов Wan Hai (из 31 единиц) строятся в Поднебесной, как и все семь контейнеровозов, заказанных TS Lines.

Южнокорейские линии HMM и SM Line имеют порядка 2% и 8% судов китайского производства соответственно. При этом все заказанные контейнеровозы HMM строит не в Китае, а у SM Line новых заказов нет.

Единственные китайские контейнерные линии, которые работают на транстихоокеанском направлении, это COSCO, OOCL и Hede Shipping, у последней, в свою очередь, 60% флота построено в Китае (новые контейнеровозы линия не заказывала).

В Linerlytica отмечают, что на эти три линии приходится 17% контейнерного импорта США с Дальнего Востока. Поэтому их уход с этого трейда создаст «брешь» на рынке.

Примечательно, что предложенные Торговым представительством меры, направленные на восстановление судостроения Штатов и улучшение экономики контейнерных перевозок на национальном рынке, могут ударить по американским линиям не меньше, чем по китайским операторам.

Так, например, доля судов, построенных в Китае, у Matson составляет 31%, у Seaboard Marine – 71%, у Dole – 55%, у King Ocean Services – 77%. Наибольшие доли таких судов во флоте Tropical Shipping (82%) и Del Monte (100%)

Great White Fleet, судоходное подразделение американского дистрибьютора бананов Chiquita, является единственной контейнерной линией США, не имеющей тоннажа китайского производства.

Фото: COSCO