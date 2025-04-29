Американский истребитель упал с палубы авианосца

Американский боевой самолет F/A-18E Super Hornet упал с борта авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, сообщает Maritime Executive со ссылкой на заявление ВМС США.

Инцидент произошел 28 апреля, когда самолет буксировали в ангарном отсеке корабля. «Экипаж потерял управление самолетом во время маневра уклонения, в результате чего истребитель и тягач упали за борт. Все члены экипажа благополучно эвакуировались. Один моряк получил незначительные травмы», — пишет издание.

Авианосец задействован в Красном море в операции против хуситов. «По информации официальных лиц, во время инцидента авианосец маневрировал, чтобы избежать атаки хуситов», — уточняет Maritime Executive.

Стоимость F/A-18E Super Hornet составляет 70 млн долларов.

По информации издания, у авианосца Truman было еще два происшествия во время этой «миссии»: 12 февраля он столкнулся с торговым судном, повредив корпус выше ватерлинии, а в декабре крейсер USS Gettysburg, сопровождающий авианосец, сбил собственный истребитель. Инцидент произошел, когда американские военные наносили авиаудары по йеменским хуситам в Красном море.

Фото: ВМС США