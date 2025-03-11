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Глобальный фрахтовый рынок может стать двухуровневым
11.03.2025

Глобальный фрахтовый рынок может стать двухуровневым

    • Глобальный рынок морских перевозок может стать двухуровневым. На фоне предстоящего введения в США новых повышенных сборов к судам китайского производства или под флагом Китая стали появляться признаки такого рынка, сообщает Splash со ссылкой на судового брокера BRS.

    Суда, связанные с Китаем, становятся менее привлекательными для фрахтования на долгий срок из-за вероятности выполнения ими судозаходов в порты США.

    В связи с надвигающимся ужесточением в отношении тоннажа китайского производства со стороны США юридическая фирма Hill Dickinson рассматривает возможность пересмотра формулировок договоров фрахтования – как индивидуальных условий, так и поправок к стандартным формам таких контрактов для спотовых и регулярных рейсов.

    «Если рассматривать исключительно спотовые рейсы в США или из США, то маловероятно, что фрахтователи предпочтут фрахтовать суда, связанные с Китаем», — отмечает в своем последнем отчете BRS.

    В компании прогнозируют, что в конечном итоге сформируется двухуровневый рынок фрахтования танкеров, когда на первый уровень будут суда некитайского производства (в основном японские и корейские), а на втором – суда, связанных с Китаем, которые будут фрахтовать, вероятнее всего, по более низким ставкам.

    Напомним, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен принять решение о введении мер, предложенных Торговым представительством США (USTR), которые направлены на снижение доминирования Китая в судостроении и на рынке морских перевозок. В частности, предлагалось ввести сбор в размере 1,5 млн долларов за заход в порт США для судов, построенных в Китае, и 1 млн долларов для операторов судов, построенных в Китае. В отчете USTR также упоминались «искусственно заниженные затраты на рабочую силу, принудительная передача технологий и кража интеллектуальной собственности» и другие обвинения.

    «Первоначальная реакция отрасли предполагает, что рынок рассматривает возможность повышения ставок фрахта, существенного перераспределения грузопотоков в сторону мексиканских портов и отмены некоторых контрактов на новое строительство на китайских верфях», — предполагают в Hill Dickinson.

    В свою очередь, в Clarksons Research подсчитали, что в прошлом году в порты США заходило порядка 37 тыс. судов, которым пришлось бы заплатить максимальную плату в размере 1,5 млн долларов из-за их связи с Китаем. Повышенный сбор пришлось бы платить 83% контейнеровозов и 30% танкеров.

    В настоящее время доля США на рынке судостроения составляет 1%, тогда как доля Китая – более 60%.

    Государственная китайская газета Global Times раскритиковала план Трампа. «Пропасть между американским и китайским судостроением по сути является разрывом в промышленной инфраструктуре. Силы глобализации смели американские сталелитейные заводы, механические цеха и квалифицированную рабочую силу, оставив после себя «ржавеющие» цепочки поставок и опустошенную производственную базу. Судостроение, квинтэссенция тяжелой промышленности, требует прочного промышленного фундамента. Когда этот фундамент рушится, судостроение неизбежно следует за ним», – подчеркивает издание.

    Фото: COSCO


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