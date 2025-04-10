Беларусь планирует первые поставки в Китай через Архангельск

Республика Беларусь планирует первые поставки в Китай через архангельский порт. Об этом на встрече говорили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и представители делегации, которую возглавляет председатель концерна «Беллесбумпром» Александр Пшённый, сообщает пресс-служба правительства Поморья.

Как отметил А.Цыбульский, Республика Беларусь сегодня является ведущим внешнеэкономическим партнером Архангельской области среди стран ближнего зарубежья: на нее приходится 52,4% товарооборота со странами СНГ и 10,8% – от всего оборота с зарубежными странами.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности Архангельского морского торгового порта. «За три последних года его экспортный грузооборот увеличился на 50%, что стало следствием системной работы по усилению логистической инфраструктуры», – подчеркивают в правительстве Архангельской области.

«В 2023 году мы обсуждали вопрос использования мощностей архангельского порта на встрече с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, – сказал А.Цыбульский. – В декабре 2024 года был подписан прямой договор между Архангельским морским торговым портом и «Белтаможсервисом» на перевалку грузов. Предлагаю в дальнейшем рассматривать наш порт для той номенклатуры, которая традиционно здесь переваливалась».

А.Пшённый, в свою очередь, отметил, что в этом году отмечается наибольший рост экспорта из Поморья – более чем в 2 раза по сравнению с 2023 годом.

«Для нас это очень знаковые цифры, говорящие о положительной динамике взаимовыгодного сотрудничества. В этом году в рамках заключенного соглашения сделаем экспериментальные поставки на китайский рынок через архангельский порт. Испытаем новый маршрут, который вы разработали благодаря встрече, которая состоялась с главой нашего государства», – сказал А.Пшённый.

Фото: пресс-служба правительства Архангельской области