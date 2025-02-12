Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

В 2024 году Китай экспортировал в общей сложности 6,41 млн автомобилей, на 23% больше по сравнению с 2023 годом. Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из Китая.

Согласно отраслевым данным, за весь 2024 год из Китая в Россию было отправлено 1 млн 157 тыс. 988 автомобилей, что более чем в два раза больше, чем в Мексику (445 тыс. единиц) – второй по величине экспортный рынок китайских автомобилей. Далее в рейтинге топ-10 импортеров китайских автомобилей следуют Объединенные Арабские Эмираты, Бельгия, Саудовская Аравия, Бразилия, Великобритания, Австралия, Филиппины и Турция.

Кроме того, в 2024 году Россия также стала лидером по темпам роста импорта китайских автомобилей: в прошлом году объем импорта китайских автомобилей в РФ вырос на более чем 248 тыс. единиц по сравнению с показателем 2023 года, который составлял 909 тыс. единиц.

В декабре 2024 года Россия импортировала почти 98 тыс. автомобилей из Китая.

Самой популярной иностранной маркой в России по итогам 2024 года стал Haval. Продажи автомобилей этой марки достигли 190,6 тыс. автомобилей, что на 70,6% больше, чем в 2023 году. В топ-10 брендов по продажам также вошли китайские марки Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed и Jetour.

Фото: Xinhua