Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года

По итогам 2024 года рейтинг десяти крупнейших контейнерных линий возглавили Maersk и CMA CGM. Каждый из этих перевозчиков в прошлом году получил выручку в размере 55,5 млрд долларов, сообщает Container News.

За ними следует COSCO с 32,3 млрд долларов.

Четвертое место и пятое место заняли Hapag-Lloyd и ONE. Их выручка составила 20,7 млрд и 18,8 млрд долларов соответственно.

Evergreen сообщил о выручке в размере 14,1 млрд долларов. Это шестое место.

На 7-й и 8-й строчках рейтинга – ZIM и HMM. Их выручка составили 8,4 млрд долларов и 8 млрд долларов соответственно.

Yang Ming на 9-м месте с выручкой в размере 6,9 млрд долларов.

Замыкает десятку Wan Hai, выручка которого в прошлом году составила 4,9 млрд долларов.

MSC в рейтинг не попала. Традиционно этот перевозчик не раскрывает свои финансовые показатели. Лишь однажды, в 2023 году, претендуя на приобретение итальянского железнодорожного оператора Italo, MSC была вынуждена раскрыть свои финансовые показатели в итальянской газете «Il Messaggero». По итогам 2022 года выручка MSC составила 86,4 млрд евро (91,1 млрд долларов), EBITDA – 43,2 млрд евро (45,9 млрд долларов), EBIT – 35,7 млрд евро (37,9 млрд долларов) и чистая прибыль – 36,2 млрд евро (38,5 млрд евро).

Фото: HMM