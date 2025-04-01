Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года
01.04.2025

Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года

    • По итогам 2024 года рейтинг десяти крупнейших контейнерных линий возглавили Maersk и CMA CGM. Каждый из этих перевозчиков в прошлом году получил выручку в размере 55,5 млрд долларов, сообщает Container News.

    За ними следует COSCO с 32,3 млрд долларов.

    Четвертое место и пятое место заняли Hapag-Lloyd и ONE. Их выручка составила 20,7 млрд и 18,8 млрд долларов соответственно.

    Evergreen сообщил о выручке в размере 14,1 млрд долларов. Это шестое место.

    На 7-й и 8-й строчках рейтинга – ZIM и HMM. Их выручка составили 8,4 млрд долларов и 8 млрд долларов соответственно.

    Yang Ming на 9-м месте с выручкой в размере 6,9 млрд долларов.

    Замыкает десятку Wan Hai, выручка которого в прошлом году составила 4,9 млрд долларов.

    MSC в рейтинг не попала. Традиционно этот перевозчик не раскрывает свои финансовые показатели. Лишь однажды, в 2023 году, претендуя на приобретение итальянского железнодорожного оператора Italo, MSC была вынуждена раскрыть свои финансовые показатели в итальянской газете «Il Messaggero». По итогам 2022 года выручка MSC составила 86,4 млрд евро (91,1 млрд долларов), EBITDA – 43,2 млрд евро (45,9 млрд долларов), EBIT – 35,7 млрд евро (37,9 млрд долларов) и чистая прибыль – 36,2 млрд евро (38,5 млрд евро).

    Фото: HMM


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2025
    CMA CGM заказал полностью электрический контейнеровоз
    Это будет первое подобное судно в составе флота линии.
    CMA CGMэлектрический контейнеровоз
    0
    03.02.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024: выросла химического налива
    Экспорт сократился на 8,8%.
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    27.01.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в 2024 году
    По данным национальной службы статистики Грузии, в 2024 году товарооборот между Россией и Грузией […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузияТоварооборот
    0
    24.02.2025
    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024
    В стоимостном выражении экспорт Евросоюза в Россию вырос на 3,3%
    Только для подписчиков
    2024грузовые авиаперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    23.01.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-ноябрь 2024
    Больше всего грузов из ЕС отправили Германия, Италия и Польша
    Только для подписчиков
    2024грузовые перевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    19.02.2025
    Грузооборот в регионе деятельности Дальневосточной таможни составил 208,6 млн тонн
    В 2024 году
    2024Дальневосточное таможенное управлениеИтоги
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2025 Топ-10 крупнейших контейнерных линий по выручке по итогам 2024 года
    01.04.2025 С 2000 года выжила половина контейнерных линий из топ-50
    31.03.2025 О контейнерных трендах в Новороссийске
    31.03.2025 Регулярный поезд из Китая на Москву
    31.03.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2025
    31.03.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале сократился на 15,1%
    Госрегулирование Показать всё
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    24.03.2025 Определен единый морской оператор северного завоза
    24.03.2025 Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    21.03.2025 Таможенный пост два в одном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •