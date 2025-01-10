Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии
10.01.2025

Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии

    • Флот 12 крупнейших контейнерных линий по итогам 2024 года суммарно вырос почти на 7%, сообщает Container News со ссылкой на отчет Alphaliner.

    Сингапурский перевозчик Pacific International Lines (PIL), занимающий 12 строчку в рейтинге крупнейших контейнерных линий, увеличил свои провозные мощности на 30% до 383 тыс. TEU, приняв в эксплуатацию несколько контейнеровозов PostPanamax, работающих на СПГ.

    ZIM Line нарастил вместимость своего флота на 26%, почти до 780,2 тыс. TEU, зафрахтовав значительное количество контейнеровозов на длительный срок.

    Hapag-Lloyd в 2024 году увеличил провозные мощности своего флота на 367 тыс. TEU, или на 19%, Однако немецкая линия в прошлом году приняла эксплуатацию всего семь новостроев суммарной вместимостью 158 тыс. TEU. БОльшая часть прироста вместимости флота Hapag-Lloyd достигнута за счет рынка фрахтования. Так, перевозчик вернул из долгосрочного фрахта девять 10-летних контейнеровозов NeoPanamax, которые были в свое время переданы Evergreen Marine Corporation. После модернизации с целью увеличения номинальной вместимости с 13 тыс. TEU до 15,4 тыс. TEU эти суда присоединились к флоту Hapag-Lloyd.

    Флот Evergreen в прошлом году пополнили 24 контейнеровоза совокупной вместимостью 212,5 тыс. TEU, но чистый прирост составил только 114,2 тыс. TEU (+6,9%), поскольку Evergreen начал избавляться от контейнеровозов класса U вместимостью 5,4 тыс. TEU – часть их была продана MSC, часть отправлена на утилизацию.

    MSC, в свою очередь, вновь продемонстрировала самый высокий рост в TEU и на сегодня является первой в истории контейнерной линией, обладающей флотом, размер которого позволяет работать на трейде Восток – Запад без участия партнеров.

    В 2024 году MSC добавила к вместимости своего флота 692 тыс. TEU. Это рост выше среднего по рынку на 12,3%. В прошлом году MSC получила 50 новостроев суммарной вместимостью 548,5 тыс. TEU, включая 26 контейнеровозов NeoPanamax вместимостью 15,4 тыс.–16,6 тыс. TEU.

    Отрицательную динамику по итогам 2024 года среди 12 крупнейших контейнерных линий продемонстрировал лишь тайваньский Yang Ming. Он сократил вместимость своего флота почти на 2 тыс. TEU – до 705,5 тыс. TEU, в результате чего опустился в рейтинге с 9-го на 10-е место.

    Фото: Yang Ming

     

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2025
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза
    Импорт увеличился в 4,3 раза
    2024Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.01.2025
    Суммарная вместимость мирового контейнерного флота достигла почти 31,5 млн TEU
    Поставки нового тоннажа идут рекордными темпами
    Контейнеровозымировой контейнерный флотПоставкипровозные мощности
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0
    13.01.2025
    Объем грузоперевозок по Севморпути на рекордном уровне
    Грузопоток составил почти 37,9 млн тонн
    2024ГрузопотокИтогиРекорд
    0
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    13.01.2025
    Грузовые поезда Китай – Европа через Хоргос в 2024 году
    Количество грузовых поездов Китай – Европа выросло на 12,5%
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.01.2025 Все порты Финляндии, 11 месяцев 2024
    13.01.2025 Top-25 контейнерных линий по рефвместимости, H1 2024
    13.01.2025 Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    13.01.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2025
    13.01.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в ноябре 2024 вырос в 2 раза
    10.01.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 2 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    14.01.2025 Экспортерам выделят почти 6 млрд руб. на компенсацию затрат на транспортировку промпродукции
    09.01.2025 Установлен порядок беспошлинного ввоза в Россию сливочного масла
    09.01.2025 Утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2030 года
    09.01.2025 Установлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    28.12.2024 Введены пошлины на зернобобовые
    27.12.2024 Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •