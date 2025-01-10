Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии

Флот 12 крупнейших контейнерных линий по итогам 2024 года суммарно вырос почти на 7%, сообщает Container News со ссылкой на отчет Alphaliner.

Сингапурский перевозчик Pacific International Lines (PIL), занимающий 12 строчку в рейтинге крупнейших контейнерных линий, увеличил свои провозные мощности на 30% до 383 тыс. TEU, приняв в эксплуатацию несколько контейнеровозов PostPanamax, работающих на СПГ.

ZIM Line нарастил вместимость своего флота на 26%, почти до 780,2 тыс. TEU, зафрахтовав значительное количество контейнеровозов на длительный срок.

Hapag-Lloyd в 2024 году увеличил провозные мощности своего флота на 367 тыс. TEU, или на 19%, Однако немецкая линия в прошлом году приняла эксплуатацию всего семь новостроев суммарной вместимостью 158 тыс. TEU. БОльшая часть прироста вместимости флота Hapag-Lloyd достигнута за счет рынка фрахтования. Так, перевозчик вернул из долгосрочного фрахта девять 10-летних контейнеровозов NeoPanamax, которые были в свое время переданы Evergreen Marine Corporation. После модернизации с целью увеличения номинальной вместимости с 13 тыс. TEU до 15,4 тыс. TEU эти суда присоединились к флоту Hapag-Lloyd.

Флот Evergreen в прошлом году пополнили 24 контейнеровоза совокупной вместимостью 212,5 тыс. TEU, но чистый прирост составил только 114,2 тыс. TEU (+6,9%), поскольку Evergreen начал избавляться от контейнеровозов класса U вместимостью 5,4 тыс. TEU – часть их была продана MSC, часть отправлена на утилизацию.

MSC, в свою очередь, вновь продемонстрировала самый высокий рост в TEU и на сегодня является первой в истории контейнерной линией, обладающей флотом, размер которого позволяет работать на трейде Восток – Запад без участия партнеров.

В 2024 году MSC добавила к вместимости своего флота 692 тыс. TEU. Это рост выше среднего по рынку на 12,3%. В прошлом году MSC получила 50 новостроев суммарной вместимостью 548,5 тыс. TEU, включая 26 контейнеровозов NeoPanamax вместимостью 15,4 тыс.–16,6 тыс. TEU.

Отрицательную динамику по итогам 2024 года среди 12 крупнейших контейнерных линий продемонстрировал лишь тайваньский Yang Ming. Он сократил вместимость своего флота почти на 2 тыс. TEU – до 705,5 тыс. TEU, в результате чего опустился в рейтинге с 9-го на 10-е место.

Фото: Yang Ming