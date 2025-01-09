Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году

По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло 7684 грузовых поезда Китай – Европа. Это на 15,8% больше по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Урумчийского отделения корпорации «Китайские железные дороги».

Как сообщили на станции Алашанькоу, в прошлом году среднесуточное количество поездов, проходивших через погранпереход Алашанькоу, достигло 21 состава.

В настоящее время через КПП Алашанькоу проходит 123 маршрута железнодорожных грузоперевозок Китай – Европа, которые связывают Китай с 21 страной и регионом мира. Как сообщили в погранпункте, в 2024 году здесь добавилось 8 маршрутов Китай – Европа, а максимальное количество составов, проходивших через КПП Алашанькоу в сутки, составило 29.

Фото: Xinhua