MSC планирует масштабное обновление фидерного флота

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC планирует масштабное обновление своего фидерного флота. Линия разрабатывает мегапроект, в рамках которого намерена заказать до 120 контейнеровозов вместимостью от 1,1 тыс. до 5 тыс. TEU, сообщает Splash со ссылкой на данные брокера Braemar.

«В основном это замена фидерных контейнеровозов, средний возраст которых 22 года. К тому времени, когда начнется поставка новостроев, «старички» уже перевалят за 25-летнюю отметку. Предполагается, что поставка с китайских верфей такого большого количества заказанных контейнеровозов растянется до 2029 года», – говорится в отчете Braemar,

Напомним, в настоящее время портфель заказов MSC превышает 130 судов суммарной вместимостью 2,2 млн TEU. Таким образом, провозные мощности перевозчика уверенно приближаются к отметке 7 млн TEU. За последние 10 лет провозные мощности флота MSC утроились благодаря масштабной кампании по строительству судов и выходу на вторичный рынок.

Расширение MSC позволило Швейцарии, не имеющей выхода к морю, войти в число стран с наибольшим количеством судовладельцев в мире. Онлайн-портал VesselsValue опубликовал в январе свой ежегодный рейтинг десяти стран с наибольшим количеством судовладельцев по общей стоимости активов. Швейцария поднялась на девятое место, в основном благодаря контейнерному и круизному флотам MSC.

Фото: MSC