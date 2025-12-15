Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле

Hapag-Lloyd разместил заказ на строительство восьми контейнеровозов на китайской верфи CIMC Raffles, сообщает Splash24/7.

Суда вместимостью 4,5 тыс. TEU будут оснащены двухтопливными двигателями, работающими помимо традиционного бункера также на метаноле.

Передача новостроев заказчику планируется в 2028-2029 годах. Стоимость контракта составляет свыше 500 млн долларов.

Это первый заказ Hapag-Lloyd судов на метаноле. В компании заявляют, что использование метанола позволяет сократить выбросы углекислого газа на 350 тыс. тонн в год.

Ранее Hapag-Lloyd заключил соглашение с Seaspan о переоборудовании пяти контейнеровозов-10-тысячников под использование метанола, работы планируется выполнить в течение 2026-2027 годов. В прошлом году линия подписала договор с китайской Goldwind на поставку 250 тыс. тонн «зеленого» метанола в год.

Кроме того, в настоящее время в состав флота линии уже вошли либо находятся в процессе строительства 37 судов, использующих в качестве альтернативного топлива сжиженный природный газ, с возможностью адаптации двигателя под биометан.

Фото: Shipspottinig / andrecas