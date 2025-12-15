Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
15.12.2025

Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле

    • Hapag-Lloyd разместил заказ на строительство восьми контейнеровозов на китайской верфи CIMC Raffles, сообщает Splash24/7.

    Суда вместимостью 4,5 тыс. TEU будут оснащены двухтопливными двигателями, работающими помимо традиционного бункера также на метаноле.

    Передача новостроев заказчику планируется в 2028-2029 годах. Стоимость контракта составляет свыше 500 млн долларов.

    Это первый заказ Hapag-Lloyd судов на метаноле. В компании заявляют, что использование метанола позволяет сократить выбросы углекислого газа на 350 тыс. тонн в год.

    Ранее Hapag-Lloyd заключил соглашение с Seaspan о переоборудовании пяти контейнеровозов-10-тысячников под использование метанола, работы планируется выполнить в течение 2026-2027 годов. В прошлом году линия подписала договор с китайской Goldwind на поставку 250 тыс. тонн «зеленого» метанола в год.

    Кроме того, в настоящее время в состав флота линии уже вошли либо находятся в процессе строительства 37 судов, использующих в качестве альтернативного топлива сжиженный природный газ, с возможностью адаптации двигателя под биометан.

    Фото: Shipspottinig / andrecas


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2025
    Провозные мощности в 2024 году нарастили все крупнейшие контейнерные линии
    В минусе только Yang Ming
    2024контейнерные линииКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    24.09.2025
    ОСК заключила первое соглашение о строительстве контейнеровозов
    На базе унифицированной платформы для строительства судов типа «река-море»
    КонтейнеровозыНеваОСКПлатформа
    0
    19.02.2025
    Первая отправка метанола в танк-контейнерах повышенной вместимости
    «Спецтрансгарант» впервые в РФ организовал отправку метанола в инновационных танк-контейнерах.
    метанолСпецтрансгарантТанк-контейнер
    0
    10.10.2025
    HMM заказал 14-тысячники
    На 2 млрд долларов
    HMMКонтейнеровозыновострои
    0
    04.02.2025
    Океанский контейнерный флот: made in Russia?
    Компания C-Shipping при поддержке Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга проведет онлайн бизнес-завтрак.
    C-ShippingDeep Seaбизнес-завтракКонтейнеровозы
    0
    17.02.2025
    «Океанский морской флот. Made in Russia?» -1
    Купить нельзя, построить - можно?
    C-Shippingбизнес-завтракКонтейнеровозыроссийский флот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
    15.12.2025 Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
    15.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •