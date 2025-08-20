Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос

Глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов достиг рекордной отметки – 10, 4 млн TEU, или 31,7% от действующего флота, сообщает Splash со ссылкой на данные Linerlytica. Это самый высокий показатель с 2010 года.

«В последний раз, когда соотношение портфеля заказов к действующему флоту превышал этот уровень, в 2004-2009 годах, эта ситуация привела к избытку поставок, на устранение которого ушло 10 лет», — отмечают в Linerlytica, добавляя, что до конца этого года к поставке планируется еще 1 млн TEU.

Показатель Linerlytica немного превышает данные других аналитических компаний. Так, согласно отчету Clarksons Research, мировой портфель заказов составит 9,87 млн TEU, что сопоставимо с данными Alphaliner.

Clarksons отмечает, что в этом году объем контрактов на контейнеровозы уверенно растет и в два раза превышает средний показатель за 10 лет — в этом году уже заключено 275 контрактов на постройку судов.

Крупный объем заказов на новые контейнеровозы позволил Linerlytica спрогнозировать, что контейнерные перевозки будут сталкиваться с дисбалансом спроса и предложения до конца десятилетия.

«Рост флота контейнеровозов продолжит опережать рост спроса, а избыточное предложение, как ожидается, сохранится до 2029 года», — предполагают в Linerlytica.

В свою очередь, Xeneta добавляет, что «перевозчики сталкиваются с колоссальной проблемой — им необходимо предотвратить продолжающееся падение ставок фрахта на фоне значительного избытка провозных мощностей мирового флота».

