Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
20.08.2025

Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос

    • Глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов достиг рекордной отметки – 10, 4 млн TEU, или 31,7% от действующего флота, сообщает Splash со ссылкой на данные Linerlytica. Это самый высокий показатель с 2010 года.

    «В последний раз, когда соотношение портфеля заказов к действующему флоту превышал этот уровень, в 2004-2009 годах, эта ситуация привела к избытку поставок, на устранение которого ушло 10 лет», — отмечают в Linerlytica, добавляя, что до конца этого года к поставке планируется еще 1 млн TEU.

    Показатель Linerlytica немного превышает данные других аналитических компаний. Так, согласно отчету Clarksons Research, мировой портфель заказов составит 9,87 млн TEU, что сопоставимо с данными Alphaliner.

    Clarksons отмечает, что в этом году объем контрактов на контейнеровозы уверенно растет и в два раза превышает средний показатель за 10 лет — в этом году уже заключено 275 контрактов на постройку судов.

    Крупный объем заказов на новые контейнеровозы позволил Linerlytica спрогнозировать, что контейнерные перевозки будут сталкиваться с дисбалансом спроса и предложения до конца десятилетия.

    «Рост флота контейнеровозов продолжит опережать рост спроса, а избыточное предложение, как ожидается, сохранится до 2029 года», — предполагают в Linerlytica.

    В свою очередь, Xeneta добавляет, что «перевозчики сталкиваются с колоссальной проблемой — им необходимо предотвратить продолжающееся падение ставок фрахта на фоне значительного избытка провозных мощностей мирового флота».

    Фото: Linerlytica


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.07.2025
    Корейские верфи заняли 25% глобального рынка судостроения
    По итогам первой половины 2025 года
    глобальный рынокдоляпортфель заказовСудостроение
    0
    13.03.2025
    Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd
    Перевозчик увеличивает вместимость судов
    Hapag-LloydКонтейнеровозымодификация
    0
    04.02.2025
    Мировой портфель заказов на танкеры в 2024 году вырос на треть
    В этом году прогнозируется замедление
    2024глобальный рынокпортфель заказовтанкеры
    0
    28.04.2025
    Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы
    И не избегают китайских верфей
    COSCOMSCWan Hai Linesверфи
    0
    11.02.2025
    Корейские верфи в январе этого года получили 62% мировых заказов
    По тоннажу
    20242025КитайКонкуренция
    0
    21.07.2025
    MSC снова заказывает мегаконтейнеровозы
    И снова на китайских верфях
    MSCКитайМегаконтейнеровозпортфель заказов
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •