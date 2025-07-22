Через Суэцкий канал со скидками

За два последних месяца через Суэцкий канал транзитом прошло 10 крупнотоннажных контейнеровозов. Администрация канала (SCA) связывает увеличение количества контейнеровозов, проходящих через этот водный путь, со скидками для таких судов, которые были введены в мае сроком на три месяца, сообщает Maritime Executive. Но несмотря на льготы контейнерные линии пока продолжают избегать этот район.

Крупнейшим судно, совершившим транзит через Суэцкий канал в последнее время, стал контейнеровоз «CMA CGM Zephyr» вместимостью 15,5 тыс. TEU. Судно длиной 366 м направлялось из Сингапура в порты Средиземноморья и перевозило 11,8 тыс. TEU.

Напомним, Администрация Суэцкого канала в мае ввела скидку в 15% для контейнеровозов водоизмещением свыше 130 тыс. тонн. Скидка предоставляется судам как в грузу, так и в балласте. таким образом Администрация канала рассчитывает возобновить трафик через канал.

По данным SCA, с мая по настоящее время через канал прошли шесть контейнеровозов CMA CGM и четыре – MSC.

15-тысячник «CMA CGM Osiris» стал первым крупнотоннажным контейнеровозом, совершившим транзит из Красного моря через Суэцкий канал с марта 2024 года. Затем его «путь» повторили «CMA CGM Aquila», «CMA CGM Callisto», «CMA CGM Jules Verne» и «CMA CGM Adonis».

В SCA отмечают, что CMA CGM заняла первое место по тоннажу контейнеровозов, прошедших по каналу за первые четыре месяца 2025 года. На долю этой линии пришлось 19% от совокупного тоннажа контейнеровозов, прошедших по каналу за этот период.

Фото: SCA