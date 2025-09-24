Информационно-аналитическое агентство
ОСК заключила первое соглашение о строительстве контейнеровозов
24.09.2025

ОСК заключила первое соглашение о строительстве контейнеровозов

    • 23 сентября в рамках XVIII Международной выставки и конференции «НЕВА» Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и компания «Морская Техника» (МТ-Групп) подписали соглашение о сотрудничестве по совместной реализации строительства 20 универсальных сухогрузов-контейнеровозов на базе новейшей разработки ОСК «Платформа № 1». Об этом SeaNews сообщили в ОСК.

    Соглашение подписано заместителем генерального директора ОСК по гражданскому судостроению Кириллом Тороповым и генеральным директором МТ-Групп Абдулом Мехтиевым.

    Соглашение заключено в целях эффективного и долгосрочного сотрудничества по вопросам совместной реализации строительства судов для осуществления контейнерных перевозок.

    «Первая в России унифицированная платформа для строительства судов смешанного плавания размерности «Волго-Дон Макс» разработана блоком инжиниринга ОСК с учетом потребностей судовладельцев. Это сухогрузы, универсальные сухогрузы-контейнеровозы, танкеры и танкеры-химовозы. Нам удалось спроектировать универсальное судно, которое обеспечивает необходимые для заказчика эксплуатационные характеристики. Рассчитываем, что коллеги по достоинству оценят наш новый продукт и будут одними из первых в России эксплуантатов судов на базе Платформы №1», – отметил К. Торопов.

    Платформа № 1 – это уникальная разработка ОСК, представляющая собой унифицированную платформу для транспортных судов класса «река-море».

    Унифицированная платформа предназначена для одновременной разработки и серийного строительства универсальных сухогрузов, контейнеровозов и танкеров класса РС R2.

    Платформенное решение представляет собой разработку проектов для трех типов судов:

    • универсальный сухогруз, класс РС R2 (надстройка в корме, аналог RSD59);
    • контейнеровоз, класс РС R2 (надстройка в носу, аналог 00108);
    • танкер, класс РС R2 (аналог пр.19900М).

    При строительстве судов на базе платформы типовыми будут не только отдельные блоки корпуса, но и большая часть судового комплектующего оборудования. Это позволит сформировать пул постоянных поставщиков, насытить рынок необходимыми запасными частями, что впоследствии должно положительно отразиться на сроках и стоимости технического обслуживания судов.

    Фото: ОСК


