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Корейские верфи заняли 25% глобального рынка судостроения
30.07.2025

Корейские верфи заняли 25% глобального рынка судостроения

    • Доля корейский верфей на глобальном рынке судостроения по итогам первых 6 месяцев этого года, несмотря на общее замедление заказов на новые суда, достигла 25,1%. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 17,2%, сообщает Maritime Executive со ссылкой на отчет Института зарубежных экономических исследований Корейского банка развития.

    В 2024 году совокупный объем заказов корейский судостроительных компаний оказался самым низким за последние 8 лет. За весь год Южная Корея получила всего 15% от общего количества заказов, размещенных в 2024 году. Увеличение портфеля заказов в этом году во многом обусловлен опасениями введения США повышенных сборов для судов, имеющих отношение к Китаю.

    В этом году на фоне экономической и торговой неопределенности в мире наблюдалось объемы заказов снизились на 54,5% до 19,4 млн CGT (компенсированных валовых тонн). Спрос на новострои-газовозы упал на 83% до чуть более 1 млн CGT, поскольку Катар реализовал свои заказа, а также из опасений, что часть экспорта СПГ, по предложению Торгового представительства США, будет осуществляться на судах, принадлежащих США.

    «Одним из секторов, не снижающих темпов роста, это контейнеровозов. В последние годы Корея во многом уступила этот сектор Китаю из-за преимущества в цене. Однако по мере усложнения конструкции судов и поиска альтернативных видов топлива появились возможности и для корейских судостроителей, которые занимают прочные позиции в строительстве судов на метаноле и СПГ», — пишет издание.

    В первой половине 2024 года корейские верфи получили всего два заказа на контйнеровозы. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering сообщает, что в этом году получила заказы уже на 50 контейнеровозов на 2025 год. В целом, компания заявила, что достигла 62,2% от запланированного объема заказов на 2025 год, или заказов на сумму 11,22 млрд долларов.

    «Еще одним позитивным сигналом для корейских судостроителей стало восстановление рентабельности. Hanwha Ocean вернулась к прибыльности во втором квартале, увеличив выручку на 30%. Samsung Heavy Industries сообщила о росте продаж на 6%, а операционной прибыли — почти на 57%. Компания отмечает, что впервые с 2024 года квартальная операционная прибыль Samsung Heavy Industries превысила 144 млн долларов США», — пишет Maritime Executive.

    «Представители отрасли сохраняют оптимизм в отношении возможностей сотрудничества с США. Они также считают, что получат выгоду как от усилий Торгового представительства США по сдерживанию развития судостроительной отрасли Китая, так и от планов США по расширению судостроения и ремонта для ВМС», — резюмирует издание.

    Фото: Maritime Executive / HHI


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