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ОСК приступила к активной фазе строительства плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн
14.04.2025

ОСК приступила к активной фазе строительства плавдока грузоподъемностью 25 тыс. тонн

    • На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась уникальная операция по перемещению полублоков плавучего дока проекта 24012 «Владимир Емельянов», сообщили SeaNews в корпорации.

    Четыре полублока весом от 700 до 970 тонн транспортировали на центральный стапель для дальнейшего укрупнения, формирования в блоки, насыщения оборудованием и выполнения достроечных работ. Перемещение проходило на самоходных модульных транспортёрах. Конструкции прошли освидетельствование Российским морским регистром судоходства.

    Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений размерами до 250 х 48 и массой до 25 тыс. тонн, подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части.

    Кроме того, он предназначен для выполнения внутризаводских транспортно-логистических операций, связанных с перемещениями по акватории вдоль достроечной набережной крупных блоков и корпусов между стапелями.

    Строительство плавдока ведется по заказу завода «Северная верфь» в рамках доковой программы ОСК. Реализация проекта осуществляется по методу распределённой верфи параллельно на двух производственных площадках Южного центра: АСПО и «Красные Баррикады».

    Плавдок назван в честь Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР, ветерана Великой Отечественной войны, почетного судостроителя Владимира Александровича Емельянова.

    Целью доковой программы ОСК, напомнили в корпорации является создание новых и реконструкция существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования. Программа является частью государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

    Фото: ОСК


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