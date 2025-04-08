Концепт-проект речного парома нового поколения

Специалисты конструкторского бюро ОСК «Вымпел» разработали концептуальный проект нового речного парома проекта 00640, сообщили SeaNews в пресс-службе ОСК. Проект направлен на решение проблемы критического износа существующего паромного речного флота, эксплуатирующегося на внутренних водных путях России, большая часть которого имеет возраст свыше 50 лет.

Проект 00640 разработан с учетом опыта эксплуатации существующих паромов и предлагает современные, но экономически эффективные решения. Новый паром сочетает в себе простоту конструкции, низкую стоимость строительства и эксплуатации, а также адаптацию к существующей инфраструктуре, включая причалы и глубины судовых ходов.

Паром 00640 спроектирован по принципу «модульной платформы», что позволяет адаптировать его под нужды заказчика. В частности, для снижения стоимости при малом пассажиропотоке на линии возможна постройка судна в удешевленной версии без пассажирского салона. Для повышения потребительских качеств, наоборот, возможна установка системы кондиционирования пассажирского салона, вендингового оборудования и прочих опций.

В базовой версии судно оснащено дизель-механической силовой установкой, которая проста в обслуживании и ремонте. Проект также предусматривает возможность создания версии с электродвижением на аккумуляторных батареях, что делает его экологически чистым решением для внутригородских и пригородных переправ. Электромоторы питаются от аккумуляторных батарей, которые подзаряжаются от причальных сооружений во время погрузки-разгрузки. Это решение позволяет исключить вредные выбросы в городской черте и снизить эксплуатационные расходы за счет использования электроэнергии из городской сети.

На сегодняшний день значительная часть речных паромов, особенно проекта 603/603А, достигла предельного срока эксплуатации, отмечают в ОСК. Средний возраст этих судов составляет 56 лет, при этом они продолжают оставаться востребованными на переправах. Однако их конструкция, разработанная в 1950-х годах, уже не соответствует современным требованиям. Грузовая палуба неэффективна для размещения легковых автомобилей, которые составляют основу современного транспортного потока, а пассажирские салоны зачастую недоступны для маломобильных групп населения.

Новый паром предназначен для перевозки автомобилей и пассажиров на речных и озерных переправах и спроектирован на класс «О 2,0 (лед 20) А» Российского классификационного общества, что позволит его эксплуатацию на волне высотой до 2 м.

Основные характеристики парома 00640:

Длина: 32,2 м;

Ширина: 12,2 м;

Осадка: 1,75 м;

Мощность главных двигателей: 2х150 кВт;

Скорость: 15 км/ч;

Вместимость: 14 легковых автомобилей класса D (вместо 11 у паромов 603/603А) или 6 среднетоннажных грузовых машин и 94 пассажира.

Фото: ОСК