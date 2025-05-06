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На чем может поехать агроимпорт через каспийские порты
06.05.2025

На чем может поехать агроимпорт через каспийские порты

    • Объемы импорта сельхозпродукции из Ирана и Турции в Россию через каспийские порты могут вырасти кратно, если поедут в том числе в рефтелегах, заявил генеральный директор TL Group Артур Ямалов в одной из дискуссий международного форума «Транспортная логистика каспийского региона 2025», организованного ВИВА КОНСАЛТ в Астрахани. Такой сервис по перевозке из Турции продукции АПК в рефтелегах популярен в Новороссийске.

    «Рефтелеги – это рефприцепы со снятыми номерами. Они не могут передвигаться по дорогам общего пользования. Рефтелега абсолютна автономна, у нее свой дизель-генератор. Она заезжает на паром, тягач «отстегивается», а затем паромом идет на Новороссийск. Там рефтелегу выкатывают, перетаривают в рефмашину. И все это едет дальше», — пояснил А. Ямалов.

    По мнению эксперта, аналогичный сервис, запущенный в Каспийском регионе, был бы еще и выгодным из-за пониженных пошлин. «Иран – это зона свободной торговли. Сейчас пошлины на многие позиции либо обнулены, либо существенно снижены. Такие позиции, как кабачок, капуста, цитрусовые, яблоки, что характерно для Ирана», — сказал А. Ямалов.

    Для того, чтобы запустить такой сервис, крупных инвестиций не потребуется, необходимо лишь обустроить причал для приема паромов. «Мне кажется, потенциал просто огромный. Импорт такого рода перевозки в Новороссийск исчисляется сотнями тысяч тонн в год», — сказал спикер.

    В этом вопросе необходима поддержка региональных властей, в частности, ОЭЗ «Лотос» и министерства сельского хозяйства Астраханской области. «Почему? Стоит упомянуть, что на самом деле иранские фрукты перепродаются в Россию турками. Многие позиции — это на самом деле иранский товар», — сказал А. Ямалов.

    В заключение он подчеркнул, что эта идея уже нашла поддержку у иранских партнеров, российских логистических компаний и от ритейла.

    Фото: ВИВА КОНСАЛТ


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