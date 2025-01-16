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Новый регулярный паромный сервис Петербург – Калининград
16.01.2025

Новый регулярный паромный сервис Петербург – Калининград

    • В январе начинает курсировать регулярный паромный рейс между Санкт-Петербургом и Калининградом, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Выполнять регулярные рейсы между строящимся терминалом в Пионерском и терминалом «Морской фасад» в Санкт-Петербурге будет грузопассажирский паром «Антей».

    Грузовая вместимость судна составляет 1780 линейных метров, что позволяет разместить 94 автопоезда на двух палубах (50 – на верхней палубе и 44 – на нижней палубе), пассажировместимость – до 150 человек.

    Таможенный контроль в отношении грузов, перевозимых паромом, в части идентификации и подтверждения статуса товаров в условиях ОЭЗ, осуществляется на таможенном посту Морской порт Калининград имени Н.С.Хазова.

    По словам начальника Калининградской областной таможни Владимира Зябко, в 2024 году было выполнено два тестовых рейса парома «Антей», было перевезено 574 единицы накатной техники.

    В этом году судно должно начать курсировать с 15 января.

    Фото: ФТС


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