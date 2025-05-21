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Контейнеровоз совершил навал на судно «Спасатель Карев»
21.05.2025

Контейнеровоз совершил навал на судно «Спасатель Карев»

    • Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в акватории Невы.

    Как сообщается в телеграм-канале ведомства, 20 мая в акватории реки Невы у причала №94 ООО «Базис порт» в Санкт-Петербурге контейнеровоз швартовался и при маневре совершил навал на судно «Спасатель Карев».

    Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

    По предварительным данным, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

    Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

    Фото: телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры


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