Контейнеровоз совершил навал на судно «Спасатель Карев»

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов в акватории Невы.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, 20 мая в акватории реки Невы у причала №94 ООО «Базис порт» в Санкт-Петербурге контейнеровоз швартовался и при маневре совершил навал на судно «Спасатель Карев».

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

По предварительным данным, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Фото: телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры