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Первый собственный контейнеровоз ONE
14.02.2025

Первый собственный контейнеровоз ONE

    • Ocean Network Express (ONE) дала имя своем первому собственному новострою. Как сообщили SeaNews в компании, судно будет носить название «ONE Sparkle».

    Строительство ведется на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане, Южная Корея. Вместимость «ONE Sparkle» составит 13,8 тыс. TEU.

    Контейнеровоз оснащен двигателем, который можно будет впоследствии дооборудовать для работы на метаноле и аммиаке, а в порту судно можно подключать к береговым источникам энергии.

    На судне применены технологии, обеспечивающие оптимальную энергоэффективность.

    Всего в серии, строящейся на верфях Южной Кореи и Японии, 20 таких контейнеровозов.

    Фото: ONE


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