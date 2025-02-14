Первый собственный контейнеровоз ONE

Ocean Network Express (ONE) дала имя своем первому собственному новострою. Как сообщили SeaNews в компании, судно будет носить название «ONE Sparkle».

Строительство ведется на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане, Южная Корея. Вместимость «ONE Sparkle» составит 13,8 тыс. TEU.

Контейнеровоз оснащен двигателем, который можно будет впоследствии дооборудовать для работы на метаноле и аммиаке, а в порту судно можно подключать к береговым источникам энергии.

На судне применены технологии, обеспечивающие оптимальную энергоэффективность.

Всего в серии, строящейся на верфях Южной Кореи и Японии, 20 таких контейнеровозов.

Фото: ONE