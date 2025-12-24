Информационно-аналитическое агентство
Первый газовоз российской постройки
24.12.2025

Первый газовоз российской постройки

    • Группа компаний «Совкомфлот» приняла в эксплуатацию крупнотоннажный газовоз СПГ нового поколения усиленного ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин», сообщили SeaNews в группе.

    Участие в церемонии приняли: генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко, представители Российского морского регистра судоходства.

    Судно построено на судостроительной верфи «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край) при финансовой поддержке группы ВЭБ.РФ.

    Дизайн газовоза разработан с учетом уникального опыта эксплуатации судов серии «Кристоф де Маржери» в сложных климатических условиях Арктики.

    Высокий ледовый класс Arc7, улучшенные ледовые обводы корпуса, современные технические решения, обеспечивающие безопасную работу в условиях низких температур без ограничений по толщине льда, позволяют ему круглогодично перевозить СПГ по трассам Северного морского пути из районов с наиболее тяжелыми ледовыми условиями.

    В качестве основного вида топлива газовоз «Алексей Косыгин» использует СПГ, минимизируя антропогенное воздействие на окружающую среду.

    Судно будет эксплуатироваться под государственным флагом Российской Федерации по долгосрочному тайм-чартерному контракту с компанией «Арктик СПГ 2». Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж газовоза состоит из 29 российских моряков. Наблюдение за строительством осуществлял Российский морской регистр судоходства.

    Судно получило имя председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, стоявшего у истоков образования «Совкомфлота» в 1973 году.

    Выступая на церемонии, И.Тонковидов назвал ввод первого построенного в России газовоза историческим событием для всего отечественного судоходства и судостроения: «Никогда прежде в нашей стране не строились такие сложные в инженерном и технологическом отношении суда. «Алексей Косыгин» представляет собой новое поколение арктического грузового флота, которому предстоит сыграть ключевую роль в решении важнейшей государственной задачи и обеспечить круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути. Мечта многих поколений российских мореплавателей становится реальностью при нашем непосредственном участии».

    Технические характеристики судна:

    • Грузовместимость – 172 600 куб. м
    • Длина – 300 м
    • Ширина – 48,8 м
    • Ледовый класс – Arc7
    • Мощность пропульсивного комплекса – 45 МВТ (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВТ каждая).

    Фото: «Совкомфлот»


