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«Совкомфлот» увеличил чистую прибыль 2022 году почти в 11 раз
10.03.2025

Финансовые результаты Совкомфлота за 2024 год

    • ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.

    «По результатам 2024 года компания заработала 46,2 млрд рублей скорректированной чистой прибыли по МСФО (или 19,46 рублей на акцию), что было обеспечено за счет портфеля долгосрочных контрактов на обслуживание индустриальных проектов и на конвенциональные морские перевозки энергоносителей, а также за счет положительных результатов работы танкерного флота на спотовом рынке», – заявили в группе.

    Выручка составила 1,9 млрд долларов, на 19,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

    Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента снизилась на 24,9% до 1,5 млрд долларов.

    Показатель EBITDA сократился на 33,9% до 1 млрд долларов.

    Прибыль по итогам 2024 года составила 424 млн долларов, на 46,4% меньше, чем в 2023 году.

    Скорректированная чистая прибыль по МСФО сократилась на 44,7% до 46,2 млрд рублей.

    Эксплуатационные расходы увеличились на 12,9% до 419 млн долларов, общие и административные расходы – на 11% до 81 млн долларов.

    Чистый долг на 31 декабря 2024 года составлял 28 млн долларов.

    Фото: Shipspotting / foggy


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