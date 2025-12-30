РЖД утвердили инвестпрограмму

Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу и финансовый план компании на 2026 год, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Объём инвестпрограммы РЖД, исходя из сформированных источников финансирования, составит в следующем году 713,6 млрд рублей.

Основная часть, 531,4 млрд рублей, будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

В том числе 288 млрд рублей предназначено на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и т.д.

На закупку подвижного состава будет направлено 161,7 млрд рублей: компания планирует приобрести до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, на проекты по развитию магистральной инфраструктуры — 62,2 млрд рублей.

Фото: РЖД