Многоцелевое судно обеспечения для Росморпорта
30.12.2025

РЖД утвердили инвестпрограмму

    • Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу и финансовый план компании на 2026 год, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    Объём инвестпрограммы РЖД, исходя из сформированных источников финансирования, составит в следующем году 713,6 млрд рублей.

    Основная часть, 531,4 млрд рублей, будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

    В том числе 288 млрд рублей предназначено на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и т.д.

    На закупку подвижного состава будет направлено 161,7 млрд рублей: компания планирует приобрести до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов.

    На реализацию проекта высокоскоростной магистрали предусмотрено 120 млрд рублей, на проекты по развитию магистральной инфраструктуры — 62,2 млрд рублей.

    Фото: РЖД


