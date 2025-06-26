Отрицательный тренд по объемам погрузки РЖД продолжается

Падение объемов погрузки ОАО «РЖД» относительно прошлого года составило 8%. Это ведет к уменьшению выручки и лимитов инвестиционных программ, сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров в ходе круглого стола «Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста» в рамках ПМЭФ-2025.

«Отрицательные тренды по объемам погрузки начались с сентября 2024 года. И сейчас, к сожалению, можно констатировать, что они продолжаются. Снижение выручки ведет в первую очередь к сокращению инвестиционных программ. Для примера, объем стройки – в прошлом году мы построили на 730 млрд рублей. В этом году чуть больше 300 млрд – это наш объем строительства», – сказал А.Макаров.

Спикер отметил, что РЖД не останавливают работы практически ни на одном объекте, однако лимиты инвестиционных программ уменьшаются. Так, например, по его словам, строительных работ по проекту транспортного коридора «Север – Юг» было выполнено на 40 млрд рублей, в этом году лимит составляет 9 млрд рублей. «Я думаю, что в июле мы его полностью заканчиваем вырабатывать. Аналогичная ситуация у нас по Северо-Западу. Тоже с 17 млрд до 4 млрд мы опустились, в принципе тоже уже июнем и июлем мы практически заканчиваем все работы, которые у нас запланированы в этом году. Это, конечно, большой риск для всего строительного железнодорожного комплекса».

Такое стремительное завершение всех инвестиционных лимитов в первую очередь ударит по компаниям, с которыми РЖД сотрудничает в строительстве. «Мы работаем, так скажем, с узкоспециализированными компаниями, направленными на «железку». И для них второе полугодие в этом плане может быть критическим», – сказал А.Макаров.

Он пояснил, что в последние пять лет прирост по программам был по 35% — под это подрядчики увеличивали численность персонала, брали лизинги, покупали технику. «Для понимания: над полигоном Восточный в прошлом году работало 36 тысяч строителей. А в этом году их чуть больше 10 тысяч. Это живые люди, которые были сокращены».

По словам А.Макарова, это привело к росту безработицы на Дальнем Востоке. «Местных руководителей, безусловно, это сегодня беспокоит. Потому что наши подрядчики — это еще крупнейшие налогоплательщики региона для Амурской области и для Хабаровского края», – резюмировал он.

Фото: SeaNews