Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025
17.09.2025

РЖД о перевозках угля

    • В августе к перевозке не предъявили около 2 млн тонн угля, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    По данным обзора Института экономики и развития транспорта, в августе суммарные объёмы непредъявленного к погрузке по согласованным заявкам угля на сети РЖД составили 1,9 млн тонн, в том числе на экспорт – 0,8 млн тонн, из них в восточном направлении – 0,5 млн тонн.

    Всего на экспорт по железной дороге в августе отправлено 14,8 млн тонн угля (+0,9% к аналогичному периоду прошлого года).

    Сохраняющаяся низкая рентабельность экспортных поставок российского угля связана с высоким курсом рубля и снижением мировых цен на уголь с конца 2024 года, пояснили в РЖД.

    «Технологические меры по работе с избыточным подвижным составом продолжают позитивно влиять на качественные показатели перевозок. Так, участковая скорость в грузовом движении выросла на 10,7%, а среднесуточная производительность локомотива – на 7,6% к уровню августа 2024 года», – сообщили в компании.

    Графика: РЖД / Институт экономики и развития транспорта


