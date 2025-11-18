Информационно-аналитическое агентство
Сухогруз «Каспийский берег» вышел на ходовые испытания
18.11.2025

Жд экспорт в направлении Казахстана обновил исторический максимум

    • Железнодорожные перевозки экспортных грузов через российско-казахстанские погранпереходы в январе-октябре выросли на 7,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 25,5 млн тонн, сообщили Российские железные дороги в своем телеграм-канале. В том числе отправлено 328,6 тыс. TEU контейнеров (+41%).

    «Это исторически самые высокие показатели объёмов экспортных перевозок через погранпереходы с Казахстаном. Они стали возможными благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры, пунктов пропуска, а также налаживанию эффективного технологического взаимодействия между железными дорогами, пограничными и таможенными службами», – отметили в РЖД.

    Основу всего грузопотока составляют нефтяные грузы – 6,2 млн тонн (+26% к январю-октябрю 2024 г.), чёрные металлы – 5 млн тонн (+28%), лесные грузы – 2,8 млн тонн (-4%), химикаты – 2,4 млн тонн (+21%).

    Транзит через Казахстан в Китай через погранпереходы Достык и Алтынколь по итогам 10 месяцев вырос до 3,6 млн тонн (+40%), в том числе отправлено 247,8 тыс. TEU контейнеров (+38%). В основном это химические грузы (1 млн тонн, +26%), бумага (611 тыс. тонн +44%), зерно (512 тыс. тонн, +62%), удобрения (492 тыс. тонн, рост в 3 раза).

    Фото: РЖД


