В 2024 году мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн

За 2024 год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн – до почти 85 млн, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии экспорта зерна, которое прошло в Чите. До начала совещания он также ознакомился с работой Забайкальского зернового терминала.

Как отметил М.Мишустин, по итогам 2024 года было собрано почти 130 млн тон зерновых и бобовых. Это дало возможность направить рекордные объемы для продажи, экспорта в другие государства. «В 2024 году мы впервые заняли ведущее место по поставкам ячменя. Сохраняем позиции и по пшенице, каждая четвертая экспортная партия которой в мире сегодня имеет российское происхождение. Глава государства обозначил задачу – к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза относительно показателей 2021 года. Решаться она станет в том числе за счет наращивания поставок зерновых», – сказал премьер-министр, напомнив о необходимо наладить транспортировку продукции.

«Здесь мы действуем комплексно. Во‑первых, оказываем адресную помощь регионам. В текущем году увеличили субсидию на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам на треть – до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 млн т, что имеет значение для местных хозяйств», – продолжил М.Мишустин.

Во-вторых, развивается портовая инфраструктура. За 2024 год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн – до почти 85 млн. «И такая работа продолжится. Будет расширена пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению Президента провозные возможности Азово-Черноморского и восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 млн тонн. Сегодня надо подробно обсудить, какие еще дополнительные шаги нужны, чтобы в полной мере раскрыть экспортный потенциал отечественного сельского хозяйства, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. И укрепить позиции России на глобальном рынке», – резюмировал М.Мишустин.

Фото: пресс-служба правительства РФ