Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В 2024 году мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн
22.07.2025

В 2024 году мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн

    • За 2024 год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн – до почти 85 млн, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания о развитии экспорта зерна, которое прошло в Чите. До начала совещания он также ознакомился с работой Забайкальского зернового терминала.

    Как отметил М.Мишустин, по итогам 2024 года было собрано почти 130 млн тон зерновых и бобовых. Это дало возможность направить рекордные объемы для продажи, экспорта в другие государства. «В 2024 году мы впервые заняли ведущее место по поставкам ячменя. Сохраняем позиции и по пшенице, каждая четвертая экспортная партия которой в мире сегодня имеет российское происхождение. Глава государства обозначил задачу – к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза относительно показателей 2021 года. Решаться она станет в том числе за счет наращивания поставок зерновых», – сказал премьер-министр, напомнив о необходимо наладить транспортировку продукции.

    «Здесь мы действуем комплексно. Во‑первых, оказываем адресную помощь регионам. В текущем году увеличили субсидию на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам на треть – до более чем 8 млрд рублей. Благодаря этому было отгружено свыше 2 млн т, что имеет значение для местных хозяйств», – продолжил М.Мишустин.

    Во-вторых, развивается портовая инфраструктура. За 2024 год мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн – до почти 85 млн. «И такая работа продолжится. Будет расширена пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет по поручению Президента провозные возможности Азово-Черноморского и восточного направлений нарастим в общей сложности более чем на 50 млн тонн.  Сегодня надо подробно обсудить, какие еще дополнительные шаги нужны, чтобы в полной мере раскрыть экспортный потенциал отечественного сельского хозяйства, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. И укрепить позиции России на глобальном рынке», – резюмировал М.Мишустин.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.03.2025
    Экспортные перевозки химикатов по жд, 2 месяца 2025
    Экспортные перевозки химической продукции российских предприятий по сети РЖД по итогам первых двух месяцев 2025 года составили 887 тыс. тонн.
    2025РЖДХимические грузыЭкспорт
    0
    27.06.2025
    Экспорт по жд черных металлов, 5 месяцев 2025
    Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-мае выросли на 14,1%.
    2025РЖДЧерные металлыЭкспорт
    0
    18.07.2025
    Экспорт масличных с Урала, первое полугодие 2025
    На Урале в 1,5 раза вырос экспорт масличных культур.
    МасличныеСтатистика таможниУралЭкспорт
    0
    25.06.2025
    Почти половина компаний, участвующих в инфраструктурных проектах, предбанкроты
    Объемы госзаказов снизились
    БанкротствоИнфраструктураМоскваНацпроектстрой
    0
    04.06.2025
    Первая партия зерна из Свияжска водным транспортом
    «Свияжск-Зернопродукт» приступил к погрузке первого в этом сезоне судна.
    ЗерноСвияжск
    0
    07.04.2025
    Российский экспорт алюминия и изделий из него в ЕС, январь 2025
    Поставки снижаются
    Только для подписчиков
    2025АлюминийЕвросоюзЕвростат
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.07.2025 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2025
    22.07.2025 Контейнерный поезд из Петрозаводска во Владивосток
    22.07.2025 Через Суэцкий канал со скидками
    22.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 снизился на 10,2%
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    21.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •